Los mayores expertos en la enseñanza de la segunda lengua, reunidos en la UHU por el IV Congreso Int. "TAML2"

El Salón de Actos de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva ha sido el escenario de la inauguración del IV Congreso Internacional sobre ‘Tiempo, Aspecto y Modo en la Adquisición de Segundas Lenguas’ (TAML2, siglas de Tense, Aspect and Modality in L2), que retoma la iniciativa de varias universidades europeas en aras de crear un foro de innovación, investigación y creación de materiales en la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas, con el objetivo de vincular los hallazgos en la investigación en la mejora de las prácticas didácticas en esta docencia específica.

Una edición muy especial para la Universidad de Huelva, y en particular para su Departamento de Filología, pues es la primera vez que la Onubense acoge y organiza este congreso, que aúna a grupos de investigación especializados en el aprendizaje de segundas lenguas, profesores y expertos en un crisol científico multidisciplinar sobre la enseñanza, la didáctica, la lingüística, la pedagogía, todo ello en base a la necesidad de un conocimiento actualizado y de herramientas metodológicas innovadoras para el estudio de las representaciones temporales y modales de la segunda lengua.

La UHU recoge el testigo de laUniversidad de Leiden (Países Bajos) y pretende seguir divulgando los hallazgos y aportaciones de expertos reconocidos a nivel internacional –lingüistas, docentes de segundas lenguas, editores y creadores de materiales de enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas, formadores de profesores de segundas lenguas, etcétera– en toda la comunidad educativa plurilingüe para la mejora de la calidad de la enseñanza de segundas lenguas en múltiples entornos de aprendizaje.

Como explica la Dra. Lucía Quintana, investigadora del Departamento de Filología de la UHU y presidenta de esta cuarta edición del Congreso TAML2, el objetivo final que se persigue con las investigaciones es “mejorar la experiencia tanto de aprendices como de profesores en la adquisición de esa segunda lengua”, y por ende, “conseguir que los alumnos vayan mejorando cada vez más sus niveles lingüísticos en cualquier lugar del mundo”.

Sobre los invitados y el programa, que se celebra entre hoy jueves y mañana viernes, la Dra. Quintana subraya que el congreso “sienta en la mesa de debate a expertos en adquisición de segundas lenguas y teoría lingüística, e incluso hemos invitado a expertos referentes en el corpus de lenguas, o en creación de materiales para la enseñanza de la segunda lengua”.

Caben destacar las conferencias plenarias de este TAML2 2019, como la pronunciada por Paz González (Universidad de Leiden), que es la que ha abierto el congreso, con el título Language Variation Research Meets SLA Research in TAML2 Studies, sobre “cómo abordar las diferentes variaciones específicas de cada lengua para dar con la variación que debe enseñarse en el aula”. La Dra. Lucía Quintana ha destacado igualmente a la ponente que cierra el programa por la tarde, la catedrática Roumyana Slabakova (Universidad de Southhampton), con su conferencia plenaria Why is Aspect so hard to acquire in a second language?.

El profesor del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada Alejandro Castañeda protagoniza la segunda sesión plenaria del día con su conferencia The role of metonymy in teaching the Spanish verbal system to foreign learners. Como apunta la Dra. Quintana, el profesor Castañeda ha publicado numerosos libros para la enseñanza del español como segunda lengua en la Lingüística Cognitiva y “serán muy interesantes para todos los presentes las reflexiones que extraigamos de su intervención”. También ha querido destacar al Dr. Akira Murakami (University of Birmingham), referente en el estudio de corpus de lenguas, quien pronuncia la conferencia Systematicity and variability in L2 development of English grammatical morphemes: insights from learners corpora.

El Congreso Internacional TAML2 presenta un carácter eminentemente científico e interdisciplinar, con investigadores y profesores de prestigio, característica presente entre los invitados y asistentes, como los catedráticos Rafael Salaberry (Rice University) y Kathleen Bardovi-Harli (Indiana University), protagonistas de las presentaciones orales presentadas.