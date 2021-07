Los escritores José Mª Gasalla y Álex Rovira clausuran el Máster de Dirección y Gestión de Personas

La Facultad de Ciencias del Trabajo ha llevado a cabo el acto de clausura del Máster de Dirección y Gestión de Personas que desarrollan de manera conjunta la Universidad de Huelva y la UNIA. Un acto que tuvo lugar de manera online y que contó con la presencia de José Mª Gasalla y Álex Rovira.

Se trata de un máster profesionalizante con un alto porcentaje de profesores del mundo de la empresa y la consultoría laboral. Los alumnos que lo cursan proceden de Colombia, Cuba y Nicaragua, además de todo el territorio andaluz. Asimismo, es una maestría virtual, en su mayoría, lo que facilita la mejora profesional de personas que están trabajando, enriqueciendo mucho el perfil del alumnado.

Durante este acto de clausura, la rectora de la UHU, María Antonia Peña, ha indicado que "la apuesta que se hizo con este máster ha colmado todas las expectativas, ya que los resultados son muy gratificantes, debido al alto nivel de demanda". Asimismo, ha destacado "que es una buena metáfora de la excelente relación entre ambas universidades, que ha permitido que nazcan iniciativas como esta". Este máster es un "ejemplo de nuestro compromiso con una buena formación y nuestra convicción de que hay que incorporar a los profesionales a las maestrías, además de que garantiza altos niveles de empleabilidad", ha concluido la rectora.

Por su parte, el rector de la UNIA, José Ignacio García Pérez, ha incidido en que "este máster interuniversitario es un motivo de orgullo para la UNIA y cuenta con muchas posibilidades. Hay que destacar a sus profesores y que supone un motor transformador de todas nuestras actividades de posgrado". El rector de la UNIA ha añadido que "la formación está siendo de mayor calidad y de mayor presencia en Latinoamérica".

Tras las palabras de los representantes de ambas instituciones universitarias, ha tenido lugar el conversatorio entre el escritor, profesor y conferenciante José Mª Gasalla y el escritor y consultor Álex Rovira, dos personas que, en palabras de la codirectora del máster, Yolanda Pelayo, "tienen una gran pasión por todo lo relacionado con la gestión de personas y dedican su vida profesional a profundizar y difundir multitud de herramientas que faciliten la armonía entre las relaciones de personas y que nos lleva, en resumen, a una sociedad mejor”.

Ambos autores han ido desarrollando este diálogo a través de las reflexiones de Gasalla sobre algunos de los títulos de Rovira y compartiendo diferentes opiniones. Uno de los hilos de la conversación ha sido sobre el cambio, ya que Gasalla aludía a que "los seres humanos tenemos tanta dificultad a cambiar de manera proactiva, quizás tenemos miedo a dejar de ser cuándo cambiamos". Al respecto, Rovira ha añadido que "el miedo a perder hace perder, ya que heredamos un capital físico y un capital emocional, psicológico y transgeneracional de mandatos. Hay que entender que somos una página en blanco, pero nos vemos programados por lo que se verbaliza y por lo que el niño y la niña observa, por lo tanto, hay un condicionamiento que se podría resumir en que los seres humanos no vivimos a altura de nuestras capacidades, sino a la altura de nuestras creencias y estas no las cuestionamos hasta que la vida no nos pone en una situación de crisis".

En otro punto de la conversación han podido intercambiar opiniones sobre las cualidades que debe reunir un buen líder en las empresas. Rovira ha indicado que la primera característica "debe ser el optimismo, porque el entusiasmo se contagia, pero el pesimismo también. El líder tiene que tener los pies en el suelo y cabeza en las estrellas, una gran capacidad de lucidez e integridad, pero sobre todo el carácter optimista". A esta reflexión ha añadido "que el líder tiene que tener longanimidad, es decir, constancia de ánima contra la adversidad o una resilencia constante" así como "una gran alma, porque un líder no puede serlo, si no es buena persona".

Por su parte, Gasalla ha remarcado que "hemos separado el rol de la persona y nos hemos desarrollando como roles y no como personas". En este sentido, ha apostado por "la creación de espacios conversacionales en las empresas, ya que no vale ponerse una máscara dependiendo de con quién se habla". En este sentido, ha aseverado que "el estrés no es fruto del trabajo, sino de que no podemos manifestarnos cómo somos y cómo pensamos".

En el marco universitario, Rovira ha querido hacer un alegato de "la importancia del conocimiento y de leer porque ese es el sustento de la cultura, pero esta entendida como el conjunto de aquellas virtudes que nos llevan a la inteligencia emocional, social, psicoafectiva y a los buenos hábitos". En este punto, Gasalla ha apostillado que "con la lectura no sólo se enriquece el conocimiento, sino la propia realidad, ya que esta es consecuencia del lenguaje".

El máster interuniversitario Dirección y Gestión de Personas ofrece 30 plazas todos los años consiguiendo que se cubran todas, pero cuenta con una alta demanda debido a la transversalidad de la formación que se requiere para acceder, desde psicólogos, Derecho, RRLL, ADE, FICO etc. Asimismo, cuenta con prácticas curriculares obligatorias que le da un gran valor y se facilita la inserción en el mercado laboral con unos niveles de inserción altos.