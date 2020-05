Investigadores de la Uhu participan en un proyecto europeo destinado al estudio de los contaminantes y gases

Investigadores de la Universidad de Huelva (UHU), pertenecientes al Grupo de Física Molecular, Atómica y Nuclear de la Unidad Asociada CSIC-UHU, participan en la puesta en marcha del proyecto europeo ‘Pollutants and greenhouse gases in the atmosphere (ATMOS)’, aprobado el pasado 1 de abril en el marco del programa ‘Marie Curie de Horizonte 2020’ y coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El objetivo de esta iniciativa es crear una red internacional de expertos en estudios experimentales y teóricos sobre sistemas moleculares en fase gaseosa y su interacción con sólidos.

Esta red está formada por 31 científicos de reconocido prestigio, pertenecientes a 11 instituciones diferentes y casi una decena de países distintos. En el caso de la Onubense, forman parte de la misma los investigadores de la Facultad de Ciencias Experimentales y del Centro de Estudios Avanzados en Física, Matemáticas y Computación de la UHU, Miguel Carvajal, Francisco Pérez, José Enrique García y Yamil Khalouf.

Con la creación de esta red internacional de expertos se pretende aunar esfuerzos en el estudio común de problemas científicos relacionados con aquellas moléculas que interactúan en la contaminación atmosférica, así como fomentar un intercambio científico que propicie el conocimiento rápido y eficiente de muchas especies y sistemas no catalogados.

En concreto, ‘ATMOS’ está dividido en varios paquetes de trabajo, entre los que destaca uno dedicado a actividades de formación de graduados en ciencias de la atmósfera. Hay que tener en cuenta que la atmósfera terrestre es un sistema muy rico en especies químicas. Algunas de estas moléculas están caracterizadas, pero muchas otras aún están pendientes de su análisis.

Este nuevo proyecto europeo concedido a la Universidad de Huelva es un estímulo para continuar con la promoción de proyectos que se está llevando en el marco del Plan de Dinamización de Proyectos del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.