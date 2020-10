Un estudio revela que el Covid-19 ha empeorado la calidad de vida profesional del personal sanitario

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Almería (UAL) y el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) ha revelado el empeoramiento de la calidad de vida profesional del personal sanitario a causa de la crisis provocada por el Covid-19, al demostrarse que estos trabajadores tuvieron niveles altos de Fatiga por Compasión y Burnout durante las semanas más duras de la pandemia. Efectos que se notaron especialmente entre aquellos que estuvieron en la primera línea, cuidando a los pacientes de coronavirus, puesto que en ellos se percibió también un mayor estrés.

El objetivo de esta investigación ha sido analizar la calidad de vida profesional y el estrés percibido en los profesionales sanitarios ante la crisis de Covid-19 en España.

En concreto, los autores de este trabajo señalan que “la pandemia de Covid-19 ha puesto a los profesionales sanitarios en una situación excepcional, ya que deben prestar atención sanitaria tomando decisiones de gran calado ético y moral, gestionando recursos especialmente limitados y exponiéndose a un alto nivel de sufrimiento en las personas a las que atienden”. Una serie de condicionantes que provocan que los profesionales de la salud tengan un alto riesgo de desarrollar una salud mental desfavorable, de ahí la importancia de conocer cuál es la situación de este sector a este nivel.

Otra cuestión significativa es la diversidad de efectos encontrados entre los diferentes grupos profesionales, puesto que los/as médicos/as presentaban niveles más altos de Fatiga por Compasión y Burnout, mientras que los/as enfermeros/as tenían puntuaciones más bajas en estas dimensiones y puntuaban más alto en la Satisfacción por compasión, a pesar de trabajar en situaciones igualmente difíciles.

Una apreciación que, “si bien puede parecer contrario a la intuición, es coherente con los estudios que señalan que los individuos pueden sentirse bien cuando trabajan duro y ven cómo otros se benefician de sus propios esfuerzos. Creemos que el gran esfuerzo que hacen los/as enfermeros/as para atender a los pacientes de manera cercana e incondicional ha provocado que experimenten una profunda satisfacción por el bien que han hecho a estas personas”, señalan.

A ese nivel de satisfacción también han podido contribuir, según este estudio, las expresiones generalizadas de reconocimiento por parte de la sociedad hacia los profesionales de la salud en general, y de los/as enfermeros/as en particular, cosa que no ocurría antes de la pandemia. Recuperar la motivación para el alivio del sufrimiento, junto con el reconocimiento social percibido, pueden haber sido los elementos revitalizadores de la Satisfacción Compasiva en este colectivo, a pesar de las circunstancias y las condiciones en las que tuvieron que desarrollar su trabajo durante el periodo de recogida de datos.

Del mismo modo, según se detalla en el artículo, la situación de incertidumbre vivida, los recursos limitados y la difícil tarea de tomar decisiones de gran responsabilidad para las personas enfermas y la de informar de malas noticias a sus familias, puede dar lugar a que algunos/as médicos/as hayan experimentado lo que se denomina moral injury (o lesiones morales) y problemas de salud mental, presentado, por ello, niveles tan elevados de Fatiga por Compasión y Burnout.

Por este motivo, los investigadores concluyen que “esta situación requiere que se apliquen intervenciones que ayuden a prevenir estos problemas en los profesionales a largo plazo. Es importante que dichas intervenciones no estén centradas en el ámbito personal, sino incorporar decididamente la responsabilidad de las instituciones en este sentido”.

Muestro de datos entre 506 profesionales

Estos datos han sido obtenidos a través de un estudio multicéntrico con una muestra de 506 profesionales sanitarios (médicos/as y enfermeros/as) que ejercían su función en el sistema sanitario público. A los participantes se les evaluó la Fatiga por Compasión, la Satisfacción por Compasión, el Burnout y el Estrés Percibido durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 16 de abril de 2020, coincidiendo, por tanto, con los momentos de mayor incidencia y mortalidad relacionada con la Covid-19 y de mayor saturación de los servicios sanitarios en España.

Los resultados del estudio, en el que han participado investigadores del Departamento de Enfermería de la UHU, han sido publicados recientemente en la prestigiosa revista científica Journal of Clinical Nursing bajo el título de ‘Compassion fatigue, burnout, compassion satisfaction, and perceived stress in healthcare professionals during the COVID‐19 health crisis in Spain’. Además, estos datos se encuentran disponibles en la web de literatura global sobre la enfermedad por coronavirus de la Organización Mundial de la Salud (https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/es/covidwho-733219).

Los autores de este trabajo, miembros todos ellos del grupo de investigación ‘Bioética y Humanización de la Asistencia Sanitaria del SSPA’, llevan trabajando en esta línea desde 2012 y cuentan con varias publicaciones en revistas de alto impacto internacional. Además, tienen en proyecto la realización de un “Master en Relación de Ayuda y Compasión para la mejora de la práctica asistencial” a desarrollar el próximo curso en la Universidad de Huelva, que se encuentra aún en tramitación.

Este Máster pretende, entre otras cuestiones, dar una respuesta a la necesidad de los profesionales de mejorar sus competencias en este ámbito y ofrecer una formación de calidad a los alumnos que deseen adquirir los conocimientos, actitudes y habilidades avanzadas en el ámbito de la relación asistencial y el contacto con el sufrimiento de las personas a las que atienden.