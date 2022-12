Alejo Sison y Ricardo Zózimo, junto con Fundación Valentín de Madariaga, cierran ciclo "La economía Francisco"

El ciclo de conferencias ‘La Economía de Francisco: Principios y Prácticas Responsables para la Organización Industrial y la Gestión Empresarial’ ha llegado a su fin con la celebración, en el salón de grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), de la última de las jornadas programadas titulada ‘La economía del bien común’. En esta ocasión, se ha contado también con prestigiosos ponentes como Alejo José Sison, profesor de la Universidad de Navarra, y Ricardo Zózimo, profesor de la Universidad NOVA de Lisboa (School of Business and Economics), mientras que la vertiente empresarial estuvo representada por Luis García de Tejada, director de la Fundación Valentín de Madariaga.





Alejo José Sison –por videoconferencia– y Ricardo Zózimo fueron los encargados de aportar a los asistentes una visión académica sobre cómo las organizaciones pueden trabajar en favor del bien común, no solamente desde el punto de vista de su impacto y compromiso medioambiental, sino también desde la ética profesional y empresarial. Por su parte, Luis García de Tejada abordó los ejes en los que se centra la Fundación Valentín de Madariaga, en especial el desarrollo de una cultura empresarial centrada en las personas, con especial atención a aquellas que sufren algún tipo de discapacidad.





Las profesoras de la Universidad de Huelva, Nuria Toledano e Inmaculada Martínez, promotoras y responsables de la organización del ciclo de conferencias ‘La Economía de Francisco’, han subrayado su éxito, no sólo desde el punto de vista de los invitados, tanto del ámbito de la universidad como de la empresa, sino también por la participación e implicación del estudiantado. Este evento, cuyo título (The economy of Francesco) hace alusión al movimiento iniciado por el Papa Francisco para repensar las formas de hacer economía y empresa, ha sido el fundamento para entablar una discusión multidisciplinar, entre académicos, empresarios y estudiantes de diversas titulaciones, sobre la ética en las organizaciones industriales y en la gestión empresarial, y sobre la importancia de trabajar con modelos organizacionales centrados en la persona y en su desarrollo integral.





El 20 de octubre se inauguró el ciclo con una jornada sobre ‘La economía circular’, en la que participaron el profesor de la Universidad de Málaga, Marcos Castro, y el coordinador de alcaldía de planificación y proyectos del Ayuntamiento de Huelva, Miguel Ángel Mejías, mientras que la visión empresarial estuvo representada por Antonio de la Vega, director general de la Fundación Atlantic Copper; la directora de Sostenibilidad, Acción Social e Innovación en Aguas de Huelva, Natividad Moya; y el director de la planta de Villanueva de los Castillejos de Don Simón-Grupo García Carrión, Antonio Moreno. El programa continuó el pasado 10 de noviembre con el tema ‘La conversión ecológica y el cuidado de la Madre Tierra’, y las intervenciones del profesor experto en sostenibilidad y ética ambiental Jaime Tatay, de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid); el profesor de la Universidad de Huelva Manuel Jesús Díaz Blanco; el profesor de la Universidad de Sevilla y representante de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, José Manuel Salmerón Lissén; Juan María Rodríguez, director general de Flor de Doñana Biorganic, y Mar Domínguez Agudo, promotora de la start-up Respira.





La puesta en marcha de esta iniciativa ha contado con la financiación de la Cátedra de la Provincia de la Universidad de Huelva (Diputación Provincial), la Cátedra Caja Rural de Empresa Familiar, y el Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad, y con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i). Este ciclo se integra en el Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva 2022-2023 (UCC+i) con referencia FCT-21-16994 aprobado en la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación.