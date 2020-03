El Consejo adapta los horarios de carrera oficial a los cortejos reales de cada Hermandad

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, a través de su responsable de horarios e itinerarios, Luis Alburquerque, se ha propuesto ajustar al máximo los tiempos de paso por carrera oficial y para ello ha realizado un exhaustivo conteo de los cortejos para así comprobar si los horarios actuales están adaptados al número de personas que los integran. Para ello, se han contabilizado nazarenos, acólitos, monaguillos, acompañamientos, músicos y todos aquellos que participan del cortejo. Además, se han estudiado las características de cada cofradía, es decir, el número de pasos, si llevan música o no…etc.

En este sentido y una vez analizados cada una de las cofradías, el propio Alburquerque señala que “siempre hay casos en los que se encuentran diferencias entre lo que dice la hermandad que lleva en el cortejo y la realidad”. Aunque añade que las “las hermandades se han tomado a bien estas decisiones que hemos puesto en marcha, puesto que estamos hablando de evidencias constatables, ya que están una a una analizadas y están las imágenes”.

Evidentemente para esta Semana Santa de 2020 no se han podido estudiar las hermandades que no salieron, por lo que en jornadas como la del Miércoles Santo no se ha tocado nada a la espera de que este año se pueda realizar.

Por días, Luis Alburquerque afirma que exceptuando el Viernes Santo, donde no se pudo tampoco analizar la Fe, “todas las demás jornadas sufren alteraciones”. Así, el Domingo de Ramos “la carrera oficial se cerrará quince minutos antes, ya que se han reducido los tiempos de paso de la Cena, Redención y Mutilados”.

Por lo que respecta al Lunes Santo, “también se han ajustado los horarios del Cautivo y del Calvario”, por lo que carrera oficial cerrará quince minutos antes.

“A la Buena Muerte se le recortan cinco minutos” el Jueves Santo, tiempo que se aplica evidentemente a la carrera oficial.

De esta manera, cada año, desde el Consejo de Hermandades se va a realizar el mismo procedimiento, de forma que se puedan ir actualizando los cortejos de cada una de las hermandades, aumentando o reduciendo los tiempos según vaya siendo la evolución de las mismas.