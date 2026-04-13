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Las víctimas del accidente de Adamuz llevan su protesta al Congreso para exigir justicia y seguridad

La asociación de afectados convoca una manifestación en Madrid para que no se olvide la tragedia y reclamar que se conozca toda la verdad de lo sucedido

Concentración puerta del Congreso de los Diputados
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Redacción COPE Huelva

Huelva - Publicado el

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La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado una concentración en Madrid el próximo miércoles 15 de abril a las 09:00 horas. La protesta tendrá lugar a las puertas del Congreso de los Diputados, donde se leerá un manifiesto para mantener viva la memoria de las víctimas y exigir responsabilidades.

El objetivo de la movilización es rendir homenaje a los fallecidos en el siniestro, además de reiterar la "firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido". Los afectados y sus familias reclaman transparencia y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse.

Un clamor por la seguridad ferroviaria

La manifestación se presenta como un acto pacífico y abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos. Desde la asociación insisten en que la convocatoria "no responde a intereses políticos ni a calendarios electorales", sino que es un derecho legítimo, ya que la seguridad ferroviaria "afecta a toda la ciudadanía en general, a todo el que vaya a hacer uso de este medio de transporte".

Seguiremos reclamando para las víctimas respeto, la verdad y nuestros derechos"

Mario Samper

A la causa se sumarán también víctimas de otros graves accidentes ferroviarios ocurridos en España, como los de Angrois y Bejís, que comparten la misma tragedia. "Seguiremos reclamando para las víctimas respeto, la verdad y nuestros derechos", han afirmado desde la organización en su llamamiento a la participación ciudadana.

El apoyo de la sociedad, subrayan, es fundamental para reforzar la petición de justicia, verdad y mejoras reales en la seguridad del transporte ferroviario. La asociación ya ha enviado una carta a la Mesa del Congreso solicitando que sus reclamaciones sean leídas en sede parlamentaria.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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