Vecinos de Corrales se manifiestan para evitar ser desahuciados

9 familias de Corrales se manifiestan esta tarde amenazadas por desahucio. El caso es que vivían de alquiler y están al corriente de todos los pagos a la promotora de las viviendas. La promotora no ha pagado el crédito sobre la urbanización por lo que ha pasado a manos de la SAREB, o lo que conocemos como el banco malo. El desahucio estaba previsto para el día 12, finalmente ha podido ser pospuesto un par de meses.

Pablo Hermoso, portavoz de los vecinos ha explicado la indefensión más absoluta que sienten. Los niños están escolarizados y todas sus vidas están en esas viviendas. Además en Corrales no hay en estos momentos más viviendas en alquiler y la SAREB no atiende a otra solución que no sea la venta y sin negociar el precio.

Por su parte el alcalde de la localidad, David Toscano ha mostrado su total apoyo a las familias. Se han puesto en contacto con la persona más cercana a la SAREB y han conseguido retrasar el desahucio. Al menos ganar tiempo para la búsqueda de soluciones.

La concentración será esta tarde a las 5 frente a la cafetería Zazú, en la Avenida 11 de marzo de Corrales