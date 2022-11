Valderas, Marín y Rodri protagonistas del Día de la Bandera de Andalucía

El 4 de diciembre se celebra el día de la Bandera de Andalucía. Se trata de revitalizar una jornada histórica de 1977 en la que más de dos millones de andaluces salieron a la calle a reivindicar sus señas de identidad y la total autonomía.

Hoy la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano ha recibido a los tres participantes de la Mesa de Diálogo "Historia, hitos y símbolos de la Autonomía Andaluza", Los tres protagonistas de aquel día histórico preludio del 28 de febrero. Ellos son, Juan Marín, ex vicepresidente de la Junta, Pedro Rodríguez ex alcalde de Huelva y ex parlamentario y Diego Valderas también ex vicepresidente de la Junta.

La celebración de este día de la Bandera de Andalucía fue aprobada en Consejo de Gobierno. Será a partir de ahora un festivo laborable en el que se impulsarán actividades educativas, sociales e institucionales que contribuyan a "garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema.