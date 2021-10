Una unidad móvil vacunará sin cita en la Plaza Doce de Octubre de la capital

La Consejería de Salud y Familias, a través de los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, organiza mañana y pasado en Huelva dos nuevas jornadas de vacunación sin cita frente al Covid-19 con el objetivo de reforzar el acceso de la población a la campaña y seguir avanzando en la inmunización.

Para su logística se contará con una unidad móvil de vacunación, coordinada por personal perteneciente a los distritos, que estará ubicada en la Plaza Doce de Octubre de la capital, un lugar céntrico, de mucho tránsito de personas y próximo al Mercado del Carmen, en horario de 10 a 14 y de 16 a 20 este viernes y de 10 a 14 el sábado.

Este dispositivo móvil es uno de los vehículos incorporados por la Consejería de Salud y Familias para la realización de los cribados poblacionales de detección del Covid-19 en las diferentes localidades andaluzas, así como prestar apoyo al programa de inmunización ante la enfermedad. Para ello, dispone de un equipo de profesionales y está dotado con todas las medidas de seguridad para garantizar que el proceso se realiza en las mismas condiciones de seguridad que en un centro sanitario. Junto a él los distritos van a instalar una carpa multifuncional destinada a la estancia de los usuarios antes de la vacunación y después de la misma durante el periodo de observación requerido de 15 minutos a fin de vigilar posibles efectos adversos.

Estas convocatorias se encuentran dirigidas a población a partir de 12 años residente en Huelva o que proceda de otras provincias andaluzas o del resto del país, que aún no haya recibido ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus o se le haya pasado el plazo para ponerse la segunda. De esta forma, están abiertas al conjunto de la población diana pendiente de inmunizar.

También pueden acudir al punto de vacunación aquellas personas menores de 65 años diagnosticadas de Covid-19 hace más de cuatro semanas y que estén ya recuperadas, tras la última modificación en el protocolo de la Consejería de Salud y Familias. A estas personas, que con anterioridad tenían que esperar seis meses, se les administrará una sola dosis. En cuanto a las que contrajeron el Covid-19 después de recibir la primera dosis, podrán igualmente completar la pauta vacunal pasadas las cuatro semanas del diagnóstico.

En el caso de las personas mayores de 65 años que han pasado la enfermedad y no estén vacunadas aún, no hay cambios, es decir, no es necesario esperar un intervalo de tiempo y pueden vacunarse una vez se encuentren bien y sin aislamiento.

Desde la administración sanitaria se hace también un llamamiento especial para que acudan las mujeres embarazadas que no estén todavía vacunadas.

Las personas convocadas (a partir de 12 años de edad) solo necesitarán presentar su DNI o tarjeta sanitaria como método de identificación, sin necesidad de haber solicitado cita previa. Se administrarán primeras dosis de vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna) hasta fin de horario y existencias.

La cita para la segunda dosis se ofrecerá en el momento de la vacunación y será a las 3 semanas para las personas que reciban Pfizer y a las 4 para Moderna, pudiendo consultarse en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/2a5ny), en el apartado ‘Mis Citas’. En lo referente a la población procedente de otras provincias, deberá solicitarla en su localidad de residencia habitual si ya ha retornado.

Otras convocatorias sin cita

Los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña mantienen activa la acción que pusieron en marcha a inicios de septiembre dirigida igualmente a facilitar la vacunación sin cita de personas pendientes de inmunizar. Consiste en la habilitación de lunes a viernes en sus 22 centros de salud de una franja horaria específica (de 13 a 14 horas) para que las personas interesadas acudan y puedan vacunarse sin necesidad de cita previa.

Desde la Delegación Territorial de Salud y Familias y los distritos onubenses, que van a seguir impulsando actuaciones de este tipo para fomentar la captación de personas pendientes de vacunar, se insiste en la importancia de la participación ciudadana con vistas a continuar incrementando el porcentaje de personas inmunizadas.

La información concreta sobre la ubicación y horario de los puntos de vacunación sin cita puede consultarse en la web del SAS (http://lajunta.es/3iuh1).

Población diana completa e inicio de la 3ª dosis

Desde comienzos de agosto, Andalucía oferta la vacunación frente al Covid-19 a toda la población diana (personas a partir de 12 años de edad).

La petición de cita puede realizarse por los canales habituales: directamente en la página web del SAS mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/2a5ny), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono.

Este sistema se viene complementando en los últimos meses con la planificación de jornadas específicas de vacunaciones sin necesidad de cita enfocadas a los distintos grupos de población para agilizar su accesibilidad al programa.

Esta semana ha comenzado además la inoculación de la tercera dosis de la vacuna a las personas mayores de 70 años. Se trata de una vacunación que se realiza en los centros de atención primaria, donde se les oferta la tercera dosis contra el Covid-19 junto a la vacuna de la gripe. La solicitud para la cita previa es a través de los mismos canales anteriormente mencionados.