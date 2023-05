Turnos interminables para la Guardia Civil en El Rocío

Desde la AUGC denuncian públicamente que nuevamente la falta de previsión de la cantidad de guardias civiles que se comisionan a la Romería de El Rocío 2023 provoca que los guardias civiles no puedan descansar como cualquier otra policía que realice servicio en la Aldea durante todo el tiempo de la Comisión y muchos más en algunos de los casos.

En un escrito firmado por el Jefe de la Comandancia, que se remite a todas las Unidades, se determinan las condiciones de la comisión de servicio que tendrán los guardias civiles en la romería 2023.

Reclaman que se computen las horas reales de desplazamiento de los efectivos que para la ocasión vienen desde distintos puntos del país.

A fin de que verdaderamente se anoten las horas que se realizan en realidad y no las que considere quien corresponda, que mucho nos tememos siempre van a ser menos que las que verdaderamente se hayan realizado en el traslado, así se les podrá nombrar más servicios en el Rocío y pagar menos dinero en horas de exceso.

Por su parte el documento también indica otro cuestión importante a tratar, los descansos.

La Comisión de servicio se realizará, desde el día 23, 24 de mayo hasta el día 30 y 31 de mayo, según las Unidades, lo que significan 8 días de comisión de servicio.

Si se cumple lo que se ordena, no sería posible el disfrute del descanso semanal, dos días en la semana de Comisión.

Así que estarán sin descansar al menos hasta la finalización de la comisión, o incluso más, dependiendo de cuando haya descansado el agente la semana anterior, pudiendo ser incluso desde el lunes y martes, lo que significaría en el peor de los casos, 14 días.

Esto nuevamente vuelve a demostrar la endémica falta de personal que sufre la Guardia Civil, que no es capaz de comisionar el suficiente personal para que durante más de una semana en comisión de servicio no se pueda disfrutar de los Descansos Semanales al que se tiene derecho y no vale sacar a colación las necesidades del servicio, el deber o cualquier otra circunstancia.

La Romería del Rocío es un evento que se hace cada año y si se prevé que no pueden descansar durante esa comisión se podría tomar la medida de comisionar a más guardias civiles, con el consiguiente aumento de las dietas a abonar y los gastos en comisión o utilizar a los comisionados en las debidas condiciones para que puedan descansar los dos días que a todos los trabajadores les corresponde.

Así mismo recuerdan que ya el año pasado se nombró el servicio de forma irregular imponiendo tripletes Tardes, Mañanas y Noches a los comisionados, o dobletes con solo 8 horas de descanso, que incluso se reducen por el traslado a la residencia y la cena a cinco o seis.

Un guardia civil con este descanso, solo puede sentirse agotado en cuanto lleva dos o tres servicios en estas condiciones. También hay que señalar al que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las directivas europeas, que después de cada jornada de trabajo se debe tener un descanso diario de 11 horas y que si no es posible hay que compensar económicamente a los guardias civiles.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta asociación estará vigilante una vez se reciba el cuadrante por los guardias civiles y pondrá la denuncia que considere pertinentes ante cualquier incumplimiento de la Jornada Laboral de los guardias civiles, como ya o ha hecho en este caso de anulación de los descansos señales ante la Dirección General de la Guardia Civil, a fin de que sea anulada esta orden del Jefe de la Comandancia de anulación de los descansos semanales durante la Comisión de Servicio de El Rocío.