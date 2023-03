"No tengo miedo". Pilar Miranda

Algunos medios de comunicación nacional publican hoy un apercibimiento del Gobierno Central a la presidenta del Puerto de Huelva Pilar Miranda por un supuesto uso del cargo para su campaña electoral.

A Miranda hoy no le ha temblado el pulso para contestar a las preguntas de la prensa. No tengo miedo, ha dicho. En el PSOE deben estar muy nerviosos cuando llaman constantemente para que se me investigue. Ha avanzado que desde el mes de septiembre le han realizado numerosas inspecciones desde Puertos del Etado

La presidenta del Puerto de Huelva ha recordado que la persona que envía el apercibimiento ya no está en el gobierno, se trata de uno de los cesados por el caso de los trenes que no cabían en los túneles cántabros.

Miranda hace hincapié además en de dónde sale la filtración que obviamente no ha sido de su lado y que las elecciones hay que ganarlas en las urnas no a través del juego sucio

Una campaña que apunta muy reñida o los sables no estarían tan afilados