"Sólo queremos vivir como personas, no como animales"

Con pancartas en las que podían leerse frases como "Necesitamos viviendas dignas, las chabolas no lo son", "No hay riqueza si dignidad" o "Todos somos iguales para vivir", la manifestación se ha iniciado a las 10.00 horas en la estación de autobuses para dirigirse hacia el Ayuntamiento.

Se trata de los 200 temporeros que perdían todo en el último incendio en el asentamiento de Lepe y que han salido hoy a la calle en señal de protesta. Tras el incendio todavía están en peor situación que antes. Ahora duermen al raso. Francisco Brahim, portavoz del colectivo reclama vivir como personas y no como animales.

Como alternativa plantean que se habilite alguna solución habitacional que no se niegan a pagar. Apenas piden un colchón y un habitáculo con luz y agua.

Claman piedad y recuerdan que han venido aquí a trabajar. A los empresarios les recuerdadn que ellos los necesitan para los trabajos del campo y ellos necesitan ganarse el pan.