Sánchez y Montero 'olvidan' la presa de Alcolea en Gibraleón: los regantes dudan del paradero del dinero invertido

La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a Gibraleón (Huelva) este domingo ha reavivado el malestar de los agricultores de la provincia. Los regantes esperaban un anuncio sobre el desbloqueo de la presa de Alcolea, una infraestructura ubicada en este mismo municipio que lleva nueve años paralizada, pero el acto político concluyó sin una sola mención al proyecto.

Decepción por el silencio del Gobierno

El presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Huelva Riega), Fernando González, ha manifestado la profunda decepción del sector. La expectación era máxima, ya que Gibraleón es la localidad que sufre periódicamente las inundaciones del río Odiel, un riesgo que la presa mitigaría. "Lógicamente, teníamos la esperanza de que se hiciese alguna declaración sobre la misma", ha señalado González.

No le ha dado la suficiente importancia a los problemas de Huelva, a su gente y a su futuro" Fernando González Presidente de Huelva Riega

González ha recordado que el ministerio propuso un acuerdo para que la Junta de Andalucía construyese la presa, un pacto que el Gobierno andaluz firmó pero que el Ejecutivo central nunca llegó a ratificar. "Nosotros pensamos que fue por orden expresa de la candidata a la junta de Andalucía, del Partido Socialista, que no quería que eso se rentabilizase por parte del partido que gobierna en Andalucía", ha explicado el presidente de los regantes de Huelva.

H.R. El presidente de Huelva Riega, Fernando González, durante una comparecencia pública.

La decepción es evidente, ya que los agricultores confiaban en que el PSOE aprovecharía el mitin para "dar el golpe" y anunciar el desbloqueo. "Tampoco nos hubiera servido de mucho, porque llevan diciendo que sí, pero sin hacer nada, pues nueve años", ha lamentado González, quien con ironía ha añadido: "Lo que me hubiera gustado es que el señor Sánchez hubiera dicho que la presa de Alcolea no se va a hacer, porque visto los antecedentes, cada vez que ha dicho que algo no va a pasar, acaba pasando".

Incertidumbre sobre la financiación

El presidente de Huelva Rega también ha planteado sus dudas sobre la viabilidad económica del proyecto. La obra está ejecutada en un 22 %, pero los fondos remanentes de la empresa estatal Acuaes datan de 2017. "Un millón de euros del año 17 no hacen la misma cantidad de obra que un millón de euros del año 26", ha advertido, poniendo en duda que el presupuesto original siga siendo suficiente.

Tampoco sabemos dónde está ese dinero, no sabemos si se ha empleado en otra cosa" Fernando González Presidente de Huelva Riega

Esta incertidumbre financiera alimenta la sospecha de que el Gobierno central busca desvincularse de su responsabilidad. Según González, el interés en que la Junta de Andalucía asuma la obra podría ser una estrategia para que "nadie va a preguntar dónde está el dinero que en su día se consignó para ejecutarla". Mientras tanto, la presa sigue siendo una promesa pendiente, clave para garantizar la seguridad de los vecinos de Huelva y Gibraleón ante posibles catástrofes como la DANA que azotó la Comunidad Valenciana.