C's reclama la vuelta del mercadillo a la capital

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha reclamado este viernes al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que autorice, como ya se está haciendo en otras ciudades, la puesta en marcha del mercadillo que se instala de forma habitual en los terrenos del Recinto Colombino y que adopte una serie de medidas entre las que destaca el estudio de la exención o la bonificación de las tasas de las licencias que otorga para ejercer esta actividad hasta que el sector recupere la normalidad en sus ventas.

El portavoz de Ciudadanos, que se ha desplazado hasta el lugar habitual en el que se desarrolla el mercadillo en la capital junto a la viceportavoz del Grupo Municipal, Noelia Álvarez, ha lamentado el “abandono institucional en el que se encuentran en estos momentos decenas de familias onubenses que dependen de esta actividad económica, que ha sido una de las más castigadas por la crisis sanitaria, económica y social provocada por la expansión de lacovid-19 y que llevan tres meses de total inactividad y con un horizonte de incertidumbre que Gabriel Cruz debe despejar cuanto antes”.

Para que se produzca la correcta reapertura de esta actividad, García de Longoria ha pedido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento “que se siente con los representantes del sector” que da trabajo a 35.000 personas en Andalucía y que entre las medidas que se lleven a cabo se contemple que se otorgue el 100% de las licencias y no el 50% como en otras ciudades para lo que habría que ampliar el espacio destinado a los puestos con el fin de garantizar la distancia y las medidas de seguridad.

El portavoz de Ciudadanos ha explicado que “no hay motivo para que no se haya reanudado esta actividad, ya que se desarrolla al aire libre al contrario que muchos centros comerciales, supermercados o tiendas que son espacios cerrados, y con las correspondientes medidas de uso de mascarillas, desinfección de manos y distancia social sería suficiente para volver a la actividad”. “El alcalde de Huelva no puede seguir mirando para otro lado y abandonando a su suerte a estas familias que están viendo que sí se ha ayudado a otros sectores, se les han dado incentivos económicos y se les permite realizar su actividad con las medidas sanitarias obligatorias y a ellos se les está tratando como onubenses de segunda sin ni siquiera mantener una reunión para hablar de su difícil situación económica”, ha concluido García de Longoria.