Quirónsalud Huelva pone en marcha una campaña gratuita de prevención y detección de cáncer de colon

En 2025 el cáncer de colon se registró como el tumor más diagnosticado entre la población española incluyendo ambos sexos. Su prevalencia se sitúa en 85 casos por 100.000 habitantes/año. Y los últimos datos sobre tasa de curación a 5 años indican un rango comprendido entre el 60%-64%. Sin embargo, este último dato asciende hasta casi el 90% e aquellos casos detectados de manera temprana.

Por este motivo, la prevención y la detección temprana son fundamentales frente a este tipo de cáncer. Con ese objetivo, el Hospital Quirónsalud Huelva pone en marcha una campaña gratuita orientada a la prevención y al diagnóstico precoz, destinada a personas mayores de 50 años que no presenten síntomas digestivos como sangre visible en las heces, dolor abdominal o alteraciones en el ritmo intestinal, entre otros.

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La campaña ofrece la realización de un examen gratuito de sangre oculta en heces que consiste en la recogida de una muestra de heces que es evaluada en el laboratorio de análisis clínicos para detección de sangre oculta.

De manera mayoritaria la prueba de sangre oculta se realiza a aquellos pacientes que no presentan síntomas intestinales. A diferencia de la colonoscopia, que está indicada en aquellas personas con síntomas de reciente aparición (alteración en el ritmo de las deposiciones, dolor abdominal de reciente aparición o sangre visible en las heces) o antecedentes familiares de cáncer de colon.

‘El propósito es claro con esta campaña de cribado: detectar de manera precoz casos de cáncer de colon para reducir así su mortalidad’ explica el doctor Juan María Vázquez Morón , especialista de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Huelva.

Con mayor frecuencia, el resultado del test es negativo. Esto indica que no se ha detectado sangre y está dentro de la normalidad. En ausencia de síntomas se debe repetir la prueba periódicamente, habitualmente cada dos años.

En los casos en que el resultado de la prueba sea positivo, es decir, que se hayan detectado restos microscópicos de sangre en las heces, no necesariamente estaríamos ante un diagnóstico de cáncer colorrectal, puesto que existen otras causas como hemorroides o pólipos benignos que también pueden dar este resultado positivo.

Cómo funciona el test

El test de sangre oculta en heces es una prueba no invasiva que consiste en comprobar, de una forma rápida y sencilla, la presencia de sangre no visible en las deposiciones con el objetivo de detectar la existencia de una lesión colorrectal.

Para ello, el paciente debe depositar una pequeña cantidad de heces en el kit que se le dará a tal efecto y entregarlo después en el punto de recogida, donde los especialistas la someterán a análisis.

En caso de que el resultado sea positivo, el Servicio de Digestivo de Quirónsalud Huelva se compromete a ofrecer consulta con el especialista para ver el caso con detalle, también de forma gratuita, y la realización de una colonoscopia en un plazo inferior a 7 días.

Para inscribirse en la campaña gratuita de cribado de cáncer colorrectal debe ponerse en contacto a través del email prevencioncolon.hlv@quironsalud.es . A continuación, podrá recoger el kit de toma de muestras en el Laboratorio de Análisis Clínicos (planta -1 del Hospital Quirónsalud Huelva).

Asimismo, si algún paciente requiriese de la realización de una colonoscopia para completar el estudio de sus síntomas y descartar la presencia de lesiones en el colon, se pondrá a su disposición un circuito preferente para que pueda acceder a dicho estudio sin demora, previa valoración en consulta.