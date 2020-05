Cs propone a Cruz que el Ayuntamiento reparta mascarillas gratuitamente a los onubenses

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha reclamado al alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, “que actúe, que se ponga en marcha ya y que realice un reparto gratuito de mascarillas para ayudar a proteger la salud de los onubenses, como están haciendo ya muchos ayuntamientos en España, más pequeños y con menos recursos que el nuestro, porque hay muchas familias en la capital que no pueden sufragar en estos momentos de crisis la compra diaria de mascarillas” para cumplir la orden del Gobierno de Pedro Sánchez que hoy entra en vigor y que su incumplimiento puede suponer una multa que va desde los 600 a los 30.000 euros.

García de Longoria ha señalado que hay multitud de ejemplos por todo el territorio nacional, como en Córdoba, donde están repartiendo a través de correos dos mascarillas a cada domicilio con una inversión de 645.000 euros pagada por su ayuntamiento; en Alicante, donde se van a repartir 250.000 bolsas con cuatro mascarillas cada una pagadas con 450.000 euros de su ayuntamiento; o municipios mucho más pequeños que Huelva donde su ayuntamiento ha hecho el esfuerzo de comprar 500.000 mascarillas para proteger la salud de sus habitantes, “especialmente de aquellos más débiles y que menos recursos tienen”.

El portavoz de Ciudadanos ha explicado que los expertos estiman que la obligatoriedad del uso de la mascarilla impuesta desde hoy por el Gobierno de Sánchez supone un gasto más para las familias de, como mínimo, 100 euros al mes, y que, en el caso de los niños, es muy difícil encontrar una mascarilla adaptada y segura por menos de cinco euros. “Lo que no podemos seguir haciendo en esta ciudad es continuar creando onubenses de segunda, que tengamos familias que no puedan comprar mascarillas y que su ayuntamiento no les ayude o que le pidamos a nuestros mayores un gasto más para que puedan proteger su salud ante la falta de sensibilidad del alcalde”.

García de Longoria ha lamentado que, “como casi siempre en esta crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo, el alcalde de Huelva o llega tarde o simplemente no llega. Gabriel Cruz no puede seguir poniendo excusas como la falta de abastecimiento en el mercado o no haber podido estar preparado para una crisis que nadie esperaba. Con su falta de acción, el Ayuntamiento está dejando atrás a muchos onubenses, está creando onubenses de segunda división que a partir de hoy no van a poder proteger su salud y que se pueden ver incluso sancionados con multas, que como mínimo suponen 600 euros, cuando ni siquiera tienen dinero para comprar las mascarillas”.