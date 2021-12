La policía local de Almonte denuncia una Nochevieja con "una patrulla de tres agentes"

Dicen que venían anunciándolo desde hace meses y se ha vuelto a cumplir. La Policía Local de Almonte vuelve a denunciar la falta de efectivos y de medios para una nueva Navidad que no ha cambiado mucho con respecto a la pasada. "No hay efectivos policiales y tampoco hay una planificación clara, por lo que es imposible cubrir tres núcleos de población con una patrulla de tres agentes". Esa es la situación según, Pepe Reina, policía local de Almonte, que asegura que no saben cómo se va a poder cubrir Almonte, El Rocío y Matalascañas con ese número de policías.

Y es que, tal y como asegura, "ya no es sólo por la incapacidad de poder atender todas las incidencias, sino que el policía se juega su propia integridad física si tiene que acudir a un lugar donde se produzca una concentración de más de cien personas y sólo sean tres los agentes disponibles". Aseguran que en noviembre ya anunciaron las medidas necesarias al Ayuntamiento de Almonte para solventar el déficit de personal y pusieron sobre la mesa tres reivindicaciones: "un reglamento específico para la Policía Local, un cuadrante acorde a la directriva europea para que se cumplan los períodos mínimos de descanso entre turno y turno y que los servicos extraordinarios se paguen en base a la ley". Sin embargo, hasta el día 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena, no se ha producido ningún encuentro para solventar la Navidad y con un acuerdo que "sólo se ceñía a Nochebuena, Nochevieja y Reyes, algo que no es ninguna solución", puesto que, tal y como indica, "hay llegar a un acuerdo para todo el año que garantice la seguridad de los ciudadanos".