Paro total del sector agrícola onubense para reclamar las infraestructuras hídricas

Con el lema, “Agua para todos, alimentos para el mundo”el sector agrícola hace un llamamiento a la manifestación convocada mañana en Sevilla a las 11 de la mañana, para reivindicar las infraestructuras hidráulicas declaradas de interés general.

En concreto, convocan las asociaciones agrarias, Freshuelva, Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva y la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu).

El caso de Huelva no es el de otras provincias andaluzas, ahora en plena sequía se está desembalsando agua, por lo que hacen falta las medidas más urgentes como los bombeos o los sondeos, pero también las grandes infraestructuras, como ha reclamado Jorge Forné, secretario de COREHU.

Pero además no será sólo la manifestación, sino que todo el sector está llamado al paro durante todo el día, mañana las comunidades de regantes no abrirán sus grifos para dar muestra de lo que puede pasar a partir del 15 de abril. Si no llueve las explotaciones son inviables y se pone en riesgo esta cosecha y la que viene, como explica Félix Sanz, secretario general de ASAJA en Huelva.

El objetivo de la movilización, han dicho, es llenar Sevilla, con una previsión altísima de participación, y vaciar los pueblos puramente agrícolas de la provincia.





Los convocantes consideran fundamental destacar que el apoyo no se limita únicamente a este sector, ya que la iniciativa cuenta con el respaldo de la industria, el turismo, el comercio y el consumo humano.

Así, desde el sector industrial de Huelva, AIQB se suma a la voz para reforzar la importancia de contar con un suministro de agua constante y de calidad.

Las organizaciones de consumo humano, como Aguas de Huelva y Giahsa, también se suman a esta manifestación, al igual que los sindicatos UGT y CCOO. También se une al apoyo el sector Turístico.

Este respaldo transversal por parte de los sectores productivos y organizaciones de la provincia demuestra, a juicio de las organizaciones agrarias, la importancia y la urgencia de contar con infraestructuras hidráulicas dignas para Huelva.