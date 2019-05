Ordenan la detención de la ex novia de Bernardo Montoya

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino (Huelva) ha acordado este jueves la detención y puesta a disposición del Juzgado de la mujer que estaba citada hoy a declarar como investigada y que no ha comparecido sin causa justificada en el marco de la causa por el asesinato de una joven en la localidad de El Campillo.

La juez había citado como investigada a esta mujer este jueves a las 10,30 horas pero la misma no ha comparecido y no ha justificado dicha incomparecencia, por lo que se ha celebrado un acto procesal en el que la Fiscalía ha solicitado que se acuerde la detención y puesta a disposición del Juzgado de la investigada a fin de tomarle declaración.

Tanto la acusación como la defensa del varón investigado en este procedimiento se han adherido a dicha petición, tras lo que la juez ha acordado dicha medida.