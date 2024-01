La ONCE dedica su cupón del 10 de enero al 150 aniversario del Puerto de Huelva

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo miércoles, 10 de enero, al 150 Aniversario del Puerto de Huelva. El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la ONCE en Huelva, Francisco García Soriano, han presentado hoy la imagen de este cupón al presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, en un acto que ha tenido lugar hoy en el Centro de Recepción y Documentación del Puerto. A la presentación han asistido también el consejero territorial de la ONCE, Juan José Díaz Donoso, y el gerente de Ilunion Facility Services de Andalucía Occidental, Juan Fernandez de la Rosa.

Cinco millones de cupones llevan como motivo una perspectiva área del puerto onubense con la imagen corporativa de este 150 Aniversario que lleva como lema central ‘Juntos seguiremos haciendo historia’. Cristóbal Martínez se declaró “orgulloso” de llevar esta celebración a toda España a través del cupón de la ONCE “porque muestra el potencial de Huelva como primer enclave industrial más importante de Andalucía y el segundo de España, y su liderazgo como un puerto moderno que, con el paso del tiempo, ha sabido conjugar el desarrollo económico con la preservación el medioambiente hasta convertirse en lo que es hoy, un referente de puerto sostenible”, destacó Cristóbal Martínez.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla dijo también que este cupón es un reconocimiento del Grupo Social ONCE al compromiso social ejercido durante los últimos años por el Puerto de Huelva. En este sentido destacó las acciones de responsabilidad social emprendidas por el Puerto onubense en apoyo a entidades sociales o su Plan de Igualdad que garantizan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de su política corporativa.

En este sentido pidió a las administraciones y al tejido empresarial que lo gestionan que sean “valientes y ambiciosos” a la hora de apostar por el Puerto de Huelva como un agente también de inclusión social y les animó a contar con el talento y la capacidad de las personas con discapacidad en el desarrollo de su actividad. “El crecimiento económico es perfectamente compatible con el ejercicio de responsabilidad social -subrayó Cristóbal Martínez-. Y el Puerto de Huelva, como motor económico y social de Huelva, como generador de oportunidades de riqueza y empleo, debe incorporar a la discapacidad como un eje vertebral y estratégico para que sea también un referente de inclusión en la sociedad y un ejemplo para un sector tan en alza en Andalucía y en España como es el de la industria portuaria”.

El presidente del Puerto de Huelva ha agradecido a la ONCE la dedicación del sorteo del próximo miércoles, 10 de enero, al 150 Aniversario del Puerto de Huelva, “ya que representa una gran promoción del Puerto de Huelva en toda España como motor del desarrollo económico y social de Huelva y la región con motivo de la celebración de su 150 aniversario. Además, el hecho de recoger la imagen del Muelle de Levante en el cupón significa poner de relevancia la futura remodelación de este espacio, que contribuirá a cambiar la imagen de Huelva en el mundo, captará nuevas inversiones para la puesta en marcha de distintos proyectos, generará un turismo de primer nivel y marcará un hito en el acercamiento del puerto a la ciudad”.

Por otro lado, la alcaldesa de Huelva ha agradecido a la ONCE la oportunidad de poner a disposición una vez más su cupón para difundir el nombre y la imagen de Huelva, “para nosotros es un orgullo que la ONCE dedique este cupón al Puerto y lo entendemos como un homenaje a la ciudad en el afán de la ONCE por visualizar su compromiso con Huelva y los onubenses, su compromiso con su bienestar, en pro de la igualdad y en la difusión de nuestros valores”.

Miranda también ha recordado que el eslogan más famoso de la ONCE era aquel de ‘La ilusión de todos los días’, “y en Huelva tenemos puesta la ilusión en un futuro que está ligado al Puerto, y con este con este cupón esa ilusión por Huelva y su Puerto se visualiza y se une a las ilusiones de muchas personas”.

El delegado del Gobierno se ha sumado a la felicitación del presidente del Puerto y ha señalado que llevar la imagen de un lugar tan emblemático como el Muelle del Tinto por toda la geografía nacional es una de las mejores acciones de promoción que se le puede hacer a Huelva. "Nos alegramos mucho de esta iniciativa, que nos permite dar más difusión a nuestra riqueza patrimonial, que podrá verse en los cinco millones de cupones que salen a la venta".

Correa ha recordado que hace unos meses, el 18 de mayo de 2023, la ONCE también llevó a su cupón diario una fotografía de una pieza prehistórica como es la primera Estela Diademada, de Cañaveral de León, que se encuentra en el Museo de Huelva. De esta forma la entidad se sumaba a la celebración del 50 aniversario de la creación de la institución museística. "Por todo ello, me gustaría agradecer a los representantes de la entidad que están aquí presentes, la oportunidad que nos brinda".

Con un volumen total de tráfico portuario de 30 millones de toneladas de mercancías al año, el Puerto de Huelva constituye un importante impulsor del desarrollo económico y social de la provincia y la región. De hecho, según los datos que se desprenden del Estudio de Impacto Económico del Puerto de Huelva la actividad que realiza la industria portuaria y la actividad dependiente de la misma, genera más de 36.500 empleos directos, indirectos e inducidos. Estas cifras suponen un 19,4% del empleo total de la provincia de Huelva y un 1,2% del empleo total en Andalucía. En cuanto al Valor Añadido Bruto, los resultados arrojan una cifra de más de 2.122 millones de euros, un 21,9% del VAB de Huelva y un 1,4% del VAB de Andalucía.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.