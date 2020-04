"Nos dijeron que lavásemos las mascarillas"

Vamos a llamarlo Antonio, él es uno de los cientos de trabajadores de los hospitales de Huelva. Tras destaparse el escándalo de las mascarillas defectuosas, confiesa que no es uno de los afectados, no tendrán que hacerle el test, no las usaron en su zona de trabajo.

Sí ha estado en cuarentena por tener sospechas de positivo pero afortunadamente se trató de otra enfermedad y no del temido COVID-19.

Desde que comenzó la pandemia los criterios sobre el uso de las mascarillas han cambiado mucho, también para ellos, los trabajadores de los centros hospitalarios. Cuenta, que durante los primeros días, cuando nadie quería creerse la magnitud del problema, él y muchos de sus compañeros comenzaron a usar mascarillas.

El hospital no las facilitaba por lo que no dudaron en llevarlas de sus casas. Tuvieron amenazas, la dirección manifestaba que si los pacientes los veían con mascarillas podrían provocar el pánico. Finalmente y tras el contagio del virus se les facilitó una sola mascarilla a cada trabajador con la directriz de que las lavasen. No fue hasta hace una semana cuando las directrices cambiaron; las mascarillas no podían lavarse porque perdían efectividad.

Son conscientes de que nos enfrentamos a algo desconocido por lo que es difícil la gestión y la organización pero sí han echado de menos más medios de protección sobre todo para los que se enfrentan a la pandemia desde la primera línea.