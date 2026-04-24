Mujeres cooperativistas de Huelva potencian su marca personal con inteligencia artificial

La Oficina Acelera Pyme Huelva, impulsada por Cooperativas Agro-Alimentarias de Huelva, ha celebrado una jornada informativa dirigida a socias de AMCAE (Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España). El objetivo ha sido centrarse en el desarrollo y fortalecimiento de la marca personal en el entorno digital, con un enfoque en la aplicación de la inteligencia artificial.

Una herramienta clave en el entorno digital

La directora de la Oficina Acelera Pyme Huelva, Natalia Aguilera, ha subrayado la relevancia de esta área, afirmando que “la marca personal ya no es opcional, es una herramienta clave para ganar visibilidad y generar confianza en el entorno digital”. Aguilera ha añadido que desde la oficina trabajan para que las profesionales del sector no solo entiendan su importancia, sino que dispongan de herramientas prácticas como la inteligencia artificial para mejorarla de forma sencilla y eficaz.

La marca personal ya no es opcional, es una herramienta clave para ganar visibilidad y generar confianza en el entorno digital" Natalia Aguilera gerente Cooperativas Agroalimentarias

Aguilera también ha destacado que “este tipo de jornadas permiten acercar la digitalización a la realidad diaria del sector agroalimentario, traduciéndola en beneficios concretos como una mejor comunicación y una mayor capacidad para adaptarse a los cambios del entorno digital”.

Formación práctica y participativa

Durante la sesión, de carácter práctico y participativo, una veintena de asistentes han trabajado en la definición de su identidad profesional, la percepción que proyectan en internet y la gestión de su presencia en redes sociales. La jornada ha permitido a las participantes adquirir recursos para mejorar su posicionamiento, visibilidad y coherencia en canales online.

El perfil de las asistentes ha sido diverso, con un 90% de mujeres vinculadas al sector de los frutos rojos. El resto procedía de otras áreas del ámbito cooperativo como almazaras, bodegas y explotaciones ganaderas, lo que ha enriquecido el intercambio de experiencias durante la sesión.

Impulso a la transformación digital

Con iniciativas como esta, la Oficina Acelera Pyme continúa su labor de sensibilización y acompañamiento a pymes, autónomos y profesionales del sector agroalimentario de Huelva, facilitando el acceso a herramientas y conocimientos que contribuyen a su transformación digital.

Las Oficinas Acelera pyme, puestas en marcha por Red.es y adscritas al Ministerio para la Transformación Digital, cuentan con más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización. La ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27.