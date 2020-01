2 muertos y una decena de heridos en un incendio en la Hispanidad

En torno a las 7 y media de la mañana los servicios de emergencias recibían las primeras llamadas alertando de un incendio en el cuarto piso del número 10 de la calle Salvador rueda de la populosa barriada de la Hispanidad.

A consecuencia del mismo dos personas han fallecido, en concreto un menos de 15 años y una mujer, ambos eran hermanos. Además hasta 12 personas fueron trasladadas a los distintos hospitales. Dos de ellos permanecen en la UCI, un bebé de 16 días en la UCI pediátrica y una mujer de unos 50 años. También han tenido que ser atendidos dos policías y un bombero, afortunadamente leves. Además, están ingresados en Observación Pediátrica otros dos niños, --de dos años y otro de nueve meses--, los cuales se encuentran bien.

Los vecinos han descrito el suceso como una auténtica pesadilla. Se trata de una familia muy numerosa que vive en este piso de alquiler desde hace aproximadamente un año. El padre había salido a la mar a las 6 de la mañana y todo apunta a que la causa de esta tragedia haya estado en un brasero.

Una familia humilde y querida en la barriada a la que la tragedia ya había azotado anteriormente con la pérdida de un hijo y que ahora lo ha perdido todo.

Hasta el lugar se ha desplazado la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva Bella Verano, junto a la delegada de Salud, Manuela Caro. Ambas han recibido la petición de ayuda para esta familia además de la denuncia por la instalación de la pasarela que comunica el barrio con el Parque Moret y que según indican ha impedido el normal trabajo de los servicios de emergencias.

Por su parte el Sargento Adjunto de la Jefatura de Bomberos, Francisco Javier Álvarez ha explicado que desde que se recibe el primer aviso hasta su llegada pasaron 6 minutos. A su llegada la imagen era dantesca, no se esperaban tanta gente dentro de una misma vivienda. Álvarez también ha manifestado que la pasarela no habría modificado la actuación de los bomberos puesto que las rampas del barrio no permiten la entrada de vehículos más grandes. Lo cierto es que hasta el lugar de los hechos y durante el tiempo en el que los micrófonos de la COPE han estado en la zona, ningún miembro del gobierno municipal ha visitado a estos vecinos claramente en estado de shock.

A través de redes sociales los vecinos han lanzado ya un llamamiento al consistorio para la eliminación de la pasarela y medidas que eviten que sucesos como este vuelvan a ocurrir.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial por la tragedia.