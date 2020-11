7 muertos hoy en Huelva por coronavirus

7 fallecidos en las últimas 24 horas. Es el duro dato que arroja hoy el informe de la Junta de Andalucía. Son 112 positivos y 18 nuevas hospitalizaciones. En total 161 personas permanecen en los hspitales de la provincia de llos que 15 están en la UCI. Como buena noticia el número de curados que asciende a 62.

La delegada de Salud Manuela Caro ha manifestado que aunque la presión hospitalaria sigue aumentando desde el SAS se van adelantando y abriendo plantas para enfermos COVID a medida que van haciendo falta. No hay problemas de camas pero sí faltan profesionales. Se plantean hasta contratar a jubilados o estudiantes de último curso que quieran incorporarse a trabajar. Se trata de adelantarse a lo que pueda venir si las cifras siguen creciendo

Las bolsas de empleo del SAS nunca se han movido tanto como ahora se está tirando hasta de las bolsas provisionales.

Por otra parte los proyectos no se han parado. Hoy se ha presentado el nuevo centro de salud de Gibraleón que se abrirá en cuanto esté totalmente equipado y que contará con nuevos servicios. El de Isla Chica se retrasará porque el proyecto que había del anterior gobierno no contemplaba la canalización de aguas residuales por lo que no podrá estar terminado antes de final de año. Sí en los primeros meses de 2021