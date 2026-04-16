La Moni de Huelva ya es eterna: su escultura de bronce une para siempre su lado humano y artístico

Este viernes a las 12:00 horas, Huelva inaugura la escultura en homenaje a La Moni de Huelva, un esperado monumento que inmortaliza a una de las figuras más queridas de la ciudad. La obra, ubicada en la rotonda de la avenida Pío XII junto a Telefónica, es el resultado de un año y medio de esfuerzo impulsado por sus amigos. "Tenemos una alegría inmensa y una ilusión grandísima por ver a Antonio ya definitivamente aquí", ha expresado Andrés Elepe, uno de los promotores del proyecto.

Un proyecto nacido del pueblo

La financiación del monumento ha sido un esfuerzo colectivo que comenzó con galas y donaciones en huchas por la calle, "cantando como a él le gustaba", recuerda Elepe. A esta iniciativa popular se sumaron posteriormente la Fundación Cajasol, La Caixa, el Puerto de Huelva y, finalmente, el Ayuntamiento de Huelva, que proporcionó el "último impulso" para hacer realidad el homenaje.

El reflejo del artista y la persona

La escultura, realizada en bronce por el artista Guillermo Navarro, busca capturar la dualidad del personaje. El diseño final es una mezcla de "sus dos caracteres, su carácter más humano y su carácter más artístico", según explica el escultor. La obra incorpora elementos icónicos como el abanico y la bata de cola, pero sin perder la esencia humana que caracterizaba a Antonio.

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Yo no he conocido a Antonio, pero he conocido la leyenda de Antonio" Guillermo Navarro Escultor

Para dar forma a la escultura, Navarro se sumergió en la vida de La Moni, estudiando un documental sobre su vida "dos o tres veces" y analizando todas las fotografías que sus amigos pudieron proporcionarle, incluida una de su servicio militar. "No he conocido a Antonio, pero he conocido la leyenda de Antonio, como quien dice", confiesa el artista, quien destaca que "nadie absolutamente nadie me ha contado nada malo, todo son buenas palabras".

Una inauguración a la altura del artista

La inauguración contará con las actuaciones de Domingo Manguara, que cantará una sevillana dedicada a La Moni, y el grupo Soniquete Andariego. Tras el acto, la celebración continuará en la Peña Flamenca. "La Moni era espectáculo, a él si nos ve desde el cielo le va a encantar", asegura Andrés Elepe, convencido de que el evento será "un día de fiesta, un día grande para Huelva".