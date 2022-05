El método más sencillo para darle la vuelta a la tortilla de patatas y que quede perfecta

La tortilla de patata es una de las señas de identidad de la gastronomía española, además de ser una delicia tanto para los propios españoles como para los turistas que se precian a visitar nuestros rincones.

Es de las primeras recetas que se aprenden dentro de nuestras cocinas y no hay casa ni restaurante en el que no se cocine, siempre disponible en carta en cualquier receta, tapa o plato de vanguardia.

La receta es muy sencilla pues consta de tan solo 4 ingredientes (o 5 si queremos añadirle cebolla o no pero no queremos entrar en ese debate que separa a las dos Españas) pero en su elaboración están los pequeños trucos que harán que esté perfecta o no y uno de los pasos de esa elaboración hay uno clave que hace que muchos tiemblen como es el darle la vuelta.

Desde posibles quemaduras con la sartén o el aceite o desparramar buena parte de la tortilla sobre la encimera de la cocina o el fogón están los mayores temores de los que no cuentan con el truco para darle la vuelta a la tortilla que tiene solución con varios trucos.

Uno de ellos, el más útil, lo ha desvelado el chef Dani García.

El cocinero malagueño ha asegurado que, para facilitar este proceso lo mejor es “mojar el plato antes de darle la vuelta, algo que nos facilitará la vida” pues la tortilla se deslizará mejor.

Y mojarlo puede ser tanto con unas gotas de aceite como con un poco de agua para que no cueste nada volver a colocar la tortilla en la sartén.