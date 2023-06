La mesa electoral de Tharsis encerrada durante 24 horas por la candidata socialista

A pesar de que se nos dijo por activa y por pasiva que la jornada electoral había transcurrido sin incidencias, 4 días más tarde nos enteramos que en Tharsis los miembros de la mesa electoral estuvieron encerrados hasta las 8 de la mañana del día siguiente, prácticamente secuestrados por la candidata socialista a la alcaldía Pepi Soria.

Cuando los miembros de la mesa logran salir y son aplaudidos por sus vecinos mientras que la candidata sale escoltada por la Guardia Civil.

Soria ha explicado que había sobres que venían preparados de casa y que eran distintos a los que estaban en las mesas, se reclamó a la Junta electoral que los dio por válidos.

Pues a pesar de la decisión de la Junta los miembros de esta mesa electoral permanecieron 24 horas encerrados.

En su presentación como candidata el PSOE destacó que llegaba para "garantizar la convivencia y el futuro" en Tharsis.

CARTA DE PEPI SORIA A SUS VECINOS





Vecinos/as de Tharsis, pasados unos días desde el que el domingo fuera increpada verbalmente por un grupo de personas que se concentaban a las puertas del colegio electoral tras una jornada que duró 24 horas por problemas en el funcionamiento de la mesa, escribo estas palabras para contaros de primera mano qué sucedió en dicha jornada electoral y por qué tomé la decisión de solicitar a la junta electoral un pronunciamiento sobre la votación que se estaba produciendo en Tharsis.





Desde pequeña me han inculcado los valores de la democracia. Que el voto es sagrado, que debe hacerse con toda la libertad del mundo, sin controles y libremente.





A lo largo de la jornada electoral los apoderados e interventores de mi partido detectamos que llegaban a las mesas electorales vecinos/as con el voto preparado de sus casas y con un sobre distinto al homologado. Por tanto, cuando veíamos a una persona con ese sobre sabíamos que los sobres no eran nuestros porque los nuestros estaban validados por la junta electoral y eso significa que se correspondían exactamente con el modelo oficial que había en las cabinas. Por tanto sabíamos quien no estaba votando al PSOE. Y este hecho de diferenciar el sobre, del que falsamente se nos acusó el propio domingo en una publicación en las redes sociales que desapareció 10 minutos después... éso no puede pasar! Nadie tiene que saber ni quien vota a favor de tu partido ni quien vota en contra! El voto es libre y secreto!

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Nos pareció que se estaba vulnerando un derecho básico en democracia. La intimidad y la privacidad del voto. Por eso, decidimos ponerlo en conocimiento de quien vela porque las elecciones se celebren con todas las garantías. Cosa que no estaba sucediendo en Tharsis. No declaramos que ese sobre correspondiera a ninguna formación política en concreto ni tampoco que se hubiera hecho esa diferencia premeditadamente. Pero es responsabilidad de todos los partidos validar los sobres, es decir, que no se distingan para garantizar, repito, el voto secreto.





Que a nadie le quepa duda de que respeto profundamente la voluntad de mi pueblo. Felicito a Isa…. porque será la Alcaldesa de Tharsis y deseo que sus éxitos sean los éxitos de nuestro pueblo. Porque quiero lo mejor para el pueblo en el que vivo y para la gente a la que quiero.





Siempre he dicho que mi proyecto no venía a restar, todo lo contrario. Venimos con las mejores intenciones a sumar y aportar nuestro granito de arena porque Tharsis tenga lo que merece. Por todo ello, comunico el motivo de nuestra reclamación, procurar que las elecciones se celebraran con todas las garantías. También os comunico que no voy a seguir denunciando este hecho en ninguna instancia superior. Confío en la sabiduría de mi pueblo y quiero que sepáis que voy a poner todo de mi parte para que a Tharsis le vaya bien.

La que será nuestra Alcaldesa tiene mi mano tendida para defender los intereses de este pueblo.

Un abrazo muy grande a todo mi pueblo y muchísimas gracias a la gente que el domingo confió en mi equipo y en PSOE.