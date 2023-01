Melody, El Canijo de Jerez o María del Monte entre los artistas que actuarán en las fiestas de San Sebastián

En enero, Huelva se reivindica como capital de la música con las Fiestas de San Sebastián que ofrecen conciertos gratuitos en el Parque Alonso Sánchez y una programación que combina reconocidos artistas y grupos de primer nivel, con el talento onubense, apostando una vez más por grandes espectáculos en directo. El teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, ha anunciado que este año, al tradicional fin de semana de música, con propuestas para las noches del viernes y el sábado, 20 y 21 de enero y un mediodía de cierre el domingo, 22 se suman los conciertos del Festival ‘Ven al Parque 2022’ suspendidos el pasado mes de diciembre por las lluvias, que se celebrarán el miércoles 18 y jueves 19, “para configurar una previa de excepción y cinco jornadas de conciertos”.

Una programación musical para las Fiestas de San Sebastián, “que hemos preparado con enorme ilusión desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huelva para ofrecer a los onubenses la oportunidad de disfrutar de conciertos para todos los gustos y edades, con figuras y grupos de nivel para acabar cada jornada con artistas onubenses”.

CONCIERTOS SAN SEBASTIÁN 2023

El viernes 20, el plantel lo conforman Melody; El Canijo de Jerez; y Fabbio para cerrar con los onubenses Icy Amane y DJ ADR. A las 21.00 horas, abre los conciertos Melody, la recordada artista que con tan solo 10 años consiguió ser número uno en más de 15 países y vender más de un millón de copias; para reinventarse después y llegar ahora madura y con el indiscutible potencial de su voz con una apuesta de pop latino clásico y toques urbanos. A continuación, sobre las 22.30 horas, El Canijo de Jerez, referente del flamenquito fiestero y guasón de inspiración callejera. Ya a las 24 horas, Fabbio, demostrará el porqué de ser estrella de reality tras ir a Supervivientes ha conseguido triunfar en la música tras el exitazo de ‘Diablita Remix’, la colaboración con Omar Montes y Lennis Rodríguez, con la que consiguió el Disco de Platino y convertirse en el hit del verano español de 2021. Para cerrar, espacio para el talento onubense a partir de las 01.30 horas con Icy Amane, nuestra japonesa onubense que lleva años trabajando en la música publicando en 2019 su primer disco y que nos representó en el conocido programa de TVE 2 ‘Un País para Escucharlo’ y después en ‘Al Sur Conciertos’ de Canal Sur. El colofón estará a cargo de Dj ADR, que cuenta con una sólida base de fans a nivel nacional y ha participado en grandes eventos y salas con su especial enfoque en géneros como Funk, R&B, Hip Hop o Afrobeat, garantizando una propuesta versátil, fresca y divertida que sin lugar a dudas supondrá la guinda del pastel.





El sábado 21 arranca a las 21.30 horas con Second, incluyendo a Huelva en su gira de despedida tras 25 años de carrera, 9 discos oficiales publicados y una trayectoria de una de las bandas más importantes de la escena indie nacional. Caracterizado por un arrollador directo dará paso a partir de las 23.30 horas a Burning, el grupo madrileño que bebe del rock and roll clásico y el blues. Como ha señalado Mantero “a ellos debemos la normalización del castellano como idioma para el rock and roll y tendremos la oportunidad de repasar su incontable repertorio de grandes éxitos en directo en Huelva”. Una vez más, el talento onubense será el encargado de cerrar la jornada del sábado, a partir de las 01.30 horas con Estrabón, la Banda Heavy Metal onubense formada en febrero de 2017.

El Domingo, la tradicional jornada de convivencia tras la procesión del Patrón y la degustación de las habas con chocos en el Parque Alonso Sánchez, contará con una banda sonora de excepción con María del Monte, la indiscutible Reina de la Sevillanas, como demostró el año pasado, al reencontrarse con las sevillanas catorce años después. Para cerrar la jornada dominical, otra apuesta onubense con El Patio, un grupo de flamenco fusión con influencias de Ketama, Algiva o Triana

FESTIVAL VEN AL PARQUE 2022

Pero además, este año, el fin de semana tendrá un previo de excepción el miércoles 18 y jueves 19, con la celebración del Festival ‘Ven al Parque 2022’ que a pesar de su obligada suspensión el pasado mes de diciembre por las lluvias, se ha incluido en las Fiestas de San Sebastián “para seguir dando oportunidades al trabajo musical realizado por autores e intérpretes onubenses como un servicio público centrado en promover y mostrar la diversidad y riqueza estética musical de Huelva”.





Dos jornadas de conciertos que protagonizarán los ganadores del concurso Ven al Parque 2022: Waltrapa, Dissident, Eiden, Candalia, John Conde y Buzonautas; además de los grupos invitados Eskorzo y Siberia.

En concreto, el Festival ‘Ven al Parque 2022’ incluye el miércoles, 18 de enero, a partir de las 18.00 horas, las actuaciones de Buzonautas; Candalia; Dissident; además de Eskorzo.

Continuando el jueves 19 de enero, también desde las 18.00 horas con John Conde; Eiden; y el ganador Waltrapa; cerrando con Siberia la única banda onubense que mantiene su actividad desde su creación en 1988, para hacer un homenaje a la creación onubense.

Cinco jornadas de conciertos gratuitos, para todos los gustos y públicos, con los que desde el Ayuntamiento de Huelva “queremos invitar no sólo a los onubenses, sino a todos los fans y seguidores de estos grupos y artistas emblemáticos, a celebrar con nosotros las Fiestas de San Sebastián”.