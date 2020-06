Medio centenar de vecinos de Lepe (Huelva) han sido aislados por precaución tras dar positivo por coronavirus 9 de ellos en las últimas horas. se han hecho en total 32 pruebas de PCR

No se ha informado sobre su estado de salud . Mientras, se están realizando pruebas tanto a los aislados como a las personas que han tenido contacto con ellos en las últimas horas. La delegada de Salud en Huelva, Manuela Caro ha mandado un doble mensaje; no podemos bajar la guardia porque la pandemia sigue ahí y por otro lado debemos estar tranquilos porque los profesionales trabajan intensamente para que no se propague.

El Ayuntamiento ha convocado para esta tarde la reunión del comité local de seguimiento de la enfermedad para valorar las actuaciones a seguir.

Se trata del primer rebrote en la provincia