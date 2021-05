Manuel Andrés González: "El fin último es que el Partido Popular gobierne en la Diputación de Huelva"

Apenas 48 horas han pasado desde que tuviera lugar el XVI Congreso Provincial del Partido Popularen Lepe donde la formación eligió continuar con Manuel Andrés González como líder de los populares onubenses. Tras unas semanas de ajetreo en cuanto a organización pero tranquilo por la unión de la militancia popular de Huelva en torno a su persona. González ha atendido la llamada de COPE Huelva donde se ha mostrado "ambicioso y con ganas de trabajar para alcanzar un fin último que no es otro que conseguir, por primera vez en la historia de la democracia, que el Partido Popular gobierne en la Diputación de Huelva".

LA CAPITAL Y EL PSOE

"El actual alcalde, Gabriel Cruz, nos lo está poniendo muy fácil para poder alcanzar la alcaldía de la capital porque peor no se puede hacer al tener la capital totalmente abandonada y lo estamos notando en estos 5 o 6 años con el declive de la capital", señalaba González sobre otro de los objetivos, esa bandera perdida tras 20 años de gobierno popular que supone el gobierno de la capital.

Además, en la entrevista, Manuel Andrés González saca pecho del momento que vive su partido a nivel andaluz y a nivel provincial mientras que en el PSOE muestra sus "problemas y guerras internas que no interesan absolutamente a nadie" aunque no le preocupa la situación de Ciudadanos a nivel regional "porque cuando ves trabajar a los consejeros, sea de uno u otro partido, no miras de qué partido es aunque algo tendrán que hacer a nivel nacional y les deseo lo mejor a nivel andaluz", subrayó.

AGRADECIDO

Por último, el presidente de los populares onubenses quiso mostrar los agradecimientos a todos aquellos que les han felicitado por esta reelección. "Tengo un lema que es el que me ha dado éxito en la vida que es el 'trabajo, trabajo, trabajo, la cercanía, el diálogo y el consenso con los demás", sentenció.