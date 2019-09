Madrid decidirá el furo de Juan José Cortés

Con Pablo Casado en la Moncloa a Huelva le irá mejor. Pues este era el lema preparado hoy por el presidente del PP en la provincia Manuel Andrés González y poco más hemos podido sacar. No se ha hablado de listas, todavía queda tiempo. No ha apoyado a Juan José Cortés pero tampoco a otros candidatos y no será que no ha insistido hoy la prensa.

Mantiene mucha relación con la ex ministra Fátima Báñez pero afirma que no ha hablado con ella sobre su posible vuelta a la política.

Lo cierto es que Cortés sí ha asistido hoy al comité ejecutivo provincial extraordinario donde se ha dado a conocer el comité de organización para las generales. no ha querido hablar ante los micrófonos porque según ha dicho no puede. Lo que sí ha dejado claro es que la decisión sobre su futuro la tomará Madrid.