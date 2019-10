Los vecinos de Costa de la Luz ven una luz al final del túnel

Al grito de donde está el alcalde o no son okupas son traficantes los vecinos de Costa de la Luz se han concentrado a las puertas de la Audiencia provincial. Hoy estaba previsto que se celebrase el juicio contra los okupas. No ha podido ser así puesto que los denunciados no se han presentado. Carmelo Merchán como portavoz de los vecinos sí ha tenido la oportunidad de exponerle al juez los problemas de inseguridad, tráfico de drogas y prostitución que sufren. El lunes presentarán un escrito al juzgado para que se adelante el desalojo. Está previsto el 26 de diciembre aunque podría adelantarse un mes.

Han vuelto a denunciar la actitud del Ayuntamiento y del alcalde de la capital que mantiene que la inseguridad es más una sensación que una realidad. Merchán ha manifestado que el pasado sábado una persona apareció gravemente herida en el parque del barrio y muy cerca un arma blanca. Eso no son sensaciones, ha dicho, es una realidad.

Además de los problemas con los okupas recuerdan que existe un abandono municipal. Ratas, suciedad y problemas importantes de movilidad son el día a día de este barrio