Los centros de salud de Huelva reanudan la petición de cita previa directa presencial

Los centros de salud dependientes de los Distritos Sanitarios de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña reanudarán progresivamente durante este mes de septiembre la petición de cita previa directa de carácter presencial con el personal sanitario, una medida encaminada a potenciar la accesibilidad de la población a los servicios de atención primaria, una vez que la situación epidemiológica por la pandemia de Covid-19 y el avance de la campaña de vacunación así lo permiten.

Se trata una actuación que se irá reactivando de manera gradual en todos los centros de salud y consultorios de los distritos y que se compaginará con las consultas telefónicas y presenciales a demanda del profesional que han venido funcionando como principal vía de asistencia a la ciudadanía desde la declaración del estado de alarma el año pasado a raíz de la irrupción del coronavirus.

De esta forma, un porcentaje de las citas diarias que ofertan los centros sanitarios serán directamente presenciales para aquellos usuarios que opten por solicitar este tipo de asistencia. Los canales para la obtención de estas citas serán los habituales: en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a través de ClicSalud+ (http://lajunta.es/2a5ny), mediante la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) o contactando con el centro de salud.

Desde los distritos sanitarios se quiere trasladar a la ciudadanía una serie de recomen-daciones antes de elegir una cita presencial directa: si tiene síntomas sugestivos de Covid-19 o se encuentra en aislamiento domiciliario, debe coger cita telefónica y, si re-quiere atención no demorable, acudir al circuito Covid del centro. Si se trata de un trá-mite burocrático o un problema asistencial leve que cree puede resolverse de forma no presencial, pida cita telefónica. Si es un problema administrativo, acuda al mostrador de atención al usuario del centro. Y si presenta una demanda de asistencia no demorable, acuda al centro sin cita y será valorado en la consulta de acogida.

El SAS quiere remarcar que la atención presencial a la ciudadanía se ha mantenido durante toda la pandemia. Como medida de seguridad para usuarios y profesionales a fin de minimizar el riesgo y evitar contagios, en el marco del Plan de Contingencia frente al Covid-19 en Atención Primaria, los centros de salud reforzaron la atención telefónica como método principal de asistencia a la población. Este sistema de consulta se aplica siempre y cuando el profesional sanitario considera que no es necesaria la presencia del paciente. Si el profesional estima oportuno que el paciente acuda al centro, se le facilita de forma inmediata una cita presencial.

Del mismo modo, si un usuario tiene una urgencia o demanda cualquier otra cita o trámite que no sea demorable, puede acudir personalmente al centro de salud, donde tiene garantizada la asistencia.

La consulta telefónica se incrementó notablemente al comienzo de la pandemia y durante este año se ha ido reduciendo a la par que ha ido aumentando la consulta presencial. Así, en la actualidad el porcentaje de consulta presencial ya representa más del 30% de la actividad de los centros de salud de los Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña, mientras que el porcentaje de consulta telefónica ha descendido al 55% en el caso específico de los médicos de familia.

Con la reactivación y la apertura de las agendas a estas nuevas citas, se da un paso más al posibilitar que el usuario pueda solicitar que sea atendido directamente por el profesional sanitario sin necesidad de un filtro previo telefónico.

Junto al impulso de los cuidados presenciales y el mantenimiento de la atención telefónica para aquellos casos que se puedan resolver por esta vía, los centros de salud van a seguir aplicando otras medidas de seguridad recogidas en el Plan de Contingencia frente al Covid-19, como son los dobles circuitos asistenciales diferenciados para pacientes con sospecha de infección y para aquellos que presentan otro tipo de patologías o necesidades, así como el triaje de acceso en los centros.

Nueva Estrategia de Atención Primaria

La puesta en marcha de esta última actuación forma parte de la nueva Estrategia de Atención Primaria en la que está trabajando la Consejería de Salud y Familias, de la mano de las sociedades científicas, para definir e implementar las medidas estructurales sobre las que debe fundamentarse este nivel asistencial en los próximos años.

Los objetivos primordiales que se persiguen a través de esta nueva estrategia pasan por mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a la atención primaria, potenciar el uso de medios telemáticos para agilizar la respuesta asistencial, desarrollar proyectos para reforzar la capacidad de resolución, garantizar la continuidad asistencial, promover la relación médico-paciente y disminuir los tiempos de espera.

Las líneas de acción en las que se sustenta este plan son: la mejora de la accesibilidad, la gestión eficiente de la demanda asistencial, la promoción de la atención a la cronicidad y un modelo sociosanitario, el refuerzo de Salud Mental y apoyo a los cuidados paliativos, potenciar la atención a la comunidad, implementar nuevos perfiles profesionales (como el administrativo de la salud o las enfermeras escolares), conseguir la desburocratización de la atención primaria, revisar la cartera de servicios y avanzar en la capacidad diagnóstica y comunicación.

En el ámbito de la accesibilidad, entre las principales medidas contempladas destaca la revisión de los cupos en base a la demanda y a la actividad profesional de los equipos, con objeto de establecer 30 pacientes programados en la agenda diaria de los médicos de familia y garantizar una asistencia media estimada de 10 minutos.

Otro de los avances previstos es la ordenación de la respuesta asistencial de forma que se puedan implicar los diferentes profesionales de los equipos de atención primaria, estableciendo la protocolización de los motivos de consultas más frecuentes, con el fin de dar respuesta a consultas de baja complejidad y orientar el resto al profesional que mejor pueda dar cobertura al motivo de la consulta.