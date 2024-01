Los agricultores de Huelva escriben una carta de deseos a la ministra Teresa Ribera

Querida reina Teresa Ribera, reina de la transición ecológica. Así, con esta ironía arranca la carta que los agricultores de Huelva han enviado a la Ministra.

Una carta de deseos a su reina maga particular, pero no para pedirle un móvil o una consola, no; le piden las infraestructuras hídricas imprescindibles para la provincia, así lo explica José Carlos Romero, representante del sector agrícola.

Desde ASAJA en Huelva, su secretario general, Félix Sanz, entiende que hasta este momento, su reina maga particular no ha querido ni siquiera escucharlos, y esta no es más que una nueva medida para que les hagan caso.

Recuerdan a la ministra que "los problemas del agua nos ahogan, querida Teresa, y nos vemos incapaces de solucionarlos sin tu ayuda. Tú, que tienes el cetro de la Transición Ecológica, tienes el poder de hacer que este problema se desvanezca como un mal sueño".

Hasta el momento Teresa Ribera no solo no ha atendido a los agricultores, sino que en vez de camiones de juguetes, más bien les ha traído carbón