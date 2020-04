La locura de los padres con las plataformas de educación a distancia

Ayer fue un día de locura total para muchos padres, alumnos y por supuesto profesores. Comienza una nueva evaluación y el confinamiento sigue. Los distintos centros escolares han puesto en marcha plataformas on line para seguir dando clases y que los chavales continúen con su formación.

Muchos problemas; los niños que están con sus abuelos porque sus padres están trabajando, los que están con sus padres pero que no se aclaran con la informática, los que están con sus padres que están teletrabajando y también los que no tiene acceso a internet o no cuentan con varios dispositivos en casa.

Desde la delegación de educación la delegada Estela Villalba ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a las familias. Se está estudiando caso por caso la solución para cada alumno, sin escatimar recursos y con la colaboración del resto de administraciones. medidas que pasarán desde la distribución de dispositivos electrónicos o simplemente apuntes contando con la colaboración de los Ayuntamientos para hacérselos llegar sin romper el confinamiento.

La delegada ha querido agradecer el esfuerzo "titánico" que están haciendo los profesores, los equipos directivos de los centros y los funcionarios de la delegación. Recuerdan que la situación es nueva para todos y que está dejando más patente que nunca la brecha digital en la población.

Los docentes están haciendo un gran esfuerzo para llegar a todo el alumnado, tarea muy complicada. En localidades como Aljaraque se han puesto en marcha iniciativas como la de dona wifi. Laura Limón profesora en el IES Fuente Juncal de la localidad ha explicado que muchas familias no cuentan con acceso a internet por lo que sus vecinos les ceden wifi para que sus hijos puedan hacer los deberes.

Tiene claro que iniciativas como esta son más fáciles en localidades pequeñas y que la crisis del coronavirus también está haciendo más visibles las desigualdades entre las familias.