Limón: "Hemos aumentado en nueve millones unos presupuestos destinados a las personas y a los ayuntamientos"

¿Qué balance hace la presidenta de la Diputación de Huelva de un año complejo como ha sido el 2021?

Yo haría un balance positivo. Siempre me gusta hablar en términos positivos y nunca irme a la parte negativa, que ya la tenemos de por sí con la pandemia. Y es que he vivido con mucha pasión este año de presidencia en la Diputación. Un año en el que he estado pueblo a pueblo, lo que para mí ha sido muy apasionante para conocer las demandas y necesidades de los alcaldes y alcaldesas, así como para escuchar las propuestas que nos hacen los vecinos en las diferentes comarcas.

En un año de pseudo-transición hacia la normalidad, ¿cómo se elaboran los presupuestos? ¿pensando en la pandemia o en la normalidad que está por venir?

Tenemos que hacerlo pensando en las dos realidades. Por un lado la pandemia ha puesto de manifiesto que hace falta mucha inversión en sanidad y en investigación y por otro lado pensando en la normalidad absoluta. Creo que hay que ofrecerle a nuestros vecinos y vecinas todas las comodidades para que tengan en todo momentos todos esos recursos que crean ese bienestar que necesitan cada día. Este presupuesto de la Diputación que hemos presentado por valor de 188.000.000 de euros, con una subida de nueve millones, son unos presupuestos muy sociales y destinados principalmente a las personas y a los ayuntamientos, nuestra razón de ser, además de buscar también incorporar la innovación tanto a la administración, como a los consistorios y a los sectores estratégicos de nuestra provincia.

¿Cómo ayudan estos presupuestos a los principales problemas de la provincia, como el desempleo o la despoblación?

En estos presupuestos mantenemos una línea que para nosotros es fundamental: la empleabilidad de los jóvenes en nuestra provincia. Hay un proyecto que llevamos años poniéndolo en marcha, el plan HEBE, con el que venimos trabajando de forma colaborativa con las empresas de nuestra provincia y que está teniendo bastante éxito. Un 30% de los jóvenes de nuestra provincia se incorporan al mercado laboral una vez que participan en las becas HEBE. Estoy convencida de que podemos superar esta crisis si de verdad ponemos de manifiesto esa colaboración público-privada entre administraciones públicas y empresas de nuestro territorio.

Y hablando de presupuestos, ¿qué le parecen los presupuestos generales del Estado para la provincia de Huelva?

A pesar de lo que otros critican, para mí son los presupuestos más sociales que necesitaba nuestra provincia en estos momentos. Es una apuesta principalmente por el estado del bienestar, ya que seguimos con la subida de las pensiones, seguimos con la apuesta por nuestros jóvenes y seguimos apoyando a todas esas empresas que han estado en situación de ERTE y de ERES. Creo que las infraestructuras son vitales para nuestra provincia y llevamos años reivindicándolas, lo que no me parece de recibo es que en el año donde necesitamos esa apuesta por la sociedad onubense y por su recuperación económica echemos en falta unas infraestructuras que llevamos echando en falta veinte años. Quizás esa parte reivindicativa no hay que dejarla a un lado, pero creo que estos presupuestos que sitúan a la provincia de Huelva en el ranking trece y que supone una inversión de unos 421 euros por habitante no son los presupuestos más malos que podía tener la provincia de Huelva. Sobretodo, cuando hay un compromiso del Gobierno de España con la provincia y que hemos visto recientemente con el proyecto CEUS, lo que pasa es que a veces somos muy impacientes y no sabemos que en la administración pública a la hora de poner en marcha un proyecto no se puede poner directamente los quince millones de euros que, por ejemplo, vale una variante o cualquier otra iniciativa en el presupuesto directamente. Los presupuestos son normalmente plurianuales, donde un año están registrados todos los informes, diagnósticos, estudios y proyectos que hay que hacerse y al otro año se plantea la inversión. Dicha inversión nunca viene toda de golpe, porque cuando es plurianual significa que la vas haciendo en distintos años.

Yo creo que tenemos un año bastante esplendoroso, el que va a venir a partir de este 2022, y que vendrá acompañado de grandes infraestructuras. Por lo menos vamos a diseñarlas en ese borrador de presupuestos.

¿Cómo ha sido, a tútulo personal, este primer año como presidenta de la Diputación de Huelva¿ ¿Se esperaba ciertos retos que ha tenido que asumir?

La parte personal ha sido muy ilusionante. Tengo un equipo maravilloso que lo hace todo muy fácil. En la parte práctica se ha visto ese pueblo a pueblo que hemos reflejado en esa apuesta que hicimos con el remanente en el pasado mes de agosto, en el que se pusieron en marcha diferentes iniciativas que venían a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestros ayuntamientos. Con lo cual, empezando un año en el que no tuvimos presupuestos hasta el mes de abril y teniendo en cuenta que hemos pasado un año tan complicado, con procesos orgánicos de por medio, yo puedo decir que ha sido un año muy positivo.

Tan positivo que ha terminado el año como secretaria general del partido socialista en la provincia de Huelva. ¿Qué supone estar al frente del partido que gobierna la provincia y la capital?

Es un reto muy apasionante. Me siento muy identificada con los valores socialistas y particularmente con los que este PSOE a nivel federal y regional están poniendo en marcha. Para mí ser ahora la secretaria general en Huelva estando alineada con todos esos valores actuales del partido es muy ilusionante. En la parte personal todos sabemos que esto implica mucho tiempo, te hace estar poco con la familia, pero ahí tengo que agradecer la familia que tengo. La red familiar en los pueblos es muy importante. Eso hace que cada día tenga más fuerza, más ilusión y más empuje a la hora de defender los proyectos para nuestra provincia.

¿Qué le pedimos a los Reyes Magos para nuestra provincia?

Lo que le pedimos cada año: felicidad. Tenemos que abandonar esos aspectos negativos que nos ha traído la pandemia y empezar a pensar en positivo, así como defender ese orgullo de pueblo, que es lo que nos va a hacer avanzar en el reto demográfico. Pedimos felicidad y salud.