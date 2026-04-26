Liberan a una menor de 15 años en Huelva retenida, agredida sexualmente y obligada a estafar

La Guardia Civil, en el marco de la operación “CustosTiscal”, ha liberado a una menor de edad de 15 años que fue víctima de agresiones sexuales mientras permanecía retenida contra su voluntad en Huelva. La joven había sido incitada a abandonar un centro de protección de Sevilla y, durante su retención, fue obligada a cometer estafas. En la actuación se ha detenido a tres personas por detención ilegal, estafa, falsificación de medios de pago y agresión sexual.

Engañada para abandonar el centro

Los hechos comenzaron cuando la menor, tutelada por la Junta de Andalucía y residente en un centro de protección en la provincia de Sevilla, fue contactada por una mujer que había residido en el mismo centro. Esta mujer, junto a su pareja, la convenció para que abandonara las instalaciones sin el conocimiento de sus responsables.

Posteriormente, la menor fue trasladada a un domicilio en la localidad de Isla Cristina (Huelva), donde fue retenida. Los captores le retiraron su teléfono móvil y un reloj con geolocalización que le había proporcionado el centro para poder localizarla.

Forzada a estafar y agredida

Durante el tiempo que duró la retención, la víctima fue obligada a participar en estafas telefónicas. Utilizaba de forma fraudulenta datos personales y bancarios de terceras personas para realizar compras de joyas y ropa, entre otros. Además, uno de los detenidos la habría agredido sexualmente en varias ocasiones, empleando para ello amenazas y violencia.

Una llamada clave para su rescate

La localización de la menor fue posible después de que esta lograra contactar con una amiga, a quien le facilitó información clave sobre su ubicación. Aunque al principio no contó lo sucedido por miedo a represalias, finalmente denunció los hechos cuando se sintió segura en compañía de las educadoras del centro.

A raíz de la denuncia, los agentes detuvieron a las tres personas implicadas y registraron un domicilio donde intervinieron joyas, teléfonos móviles y datos bancarios de múltiples víctimas. La operación ha sido llevada a cabo por el equipo de Policía Judicial de Ayamonte (Huelva) y el Puesto de la Guardia Civil de Isla Cristina.

Se ha podido determinar que los detenidos también captaban a personas en situación de vulnerabilidad. Les retiraban su documentación bajo engaño a cambio de alojamiento o manutención para después utilizarlas en la comisión de estafas. Los detenidos ya han sido puestos a disposición del juzgado de Guardia de Ayamonte.