Lepe tendrá biblioteca más importante de la provincia

Hablamos ahora con Adolfo Verano, que hace pocas horas que tomaba posesión del cargo como alcalde de Lepe sustituyendo a Juanma González.

Adolfo para el que nos esté escuchando y no sea de Lepe quién es Adolfo Verano?

Pues bueno, yo ayer decía que soy un orgulloso hijo de maestro de escuela y de una ama de casa, de una familia de clase media de Lepe y de esa generación que ha crecido ya en democracia y lepero de raíz, de corazón, de sentimiento y que fui un niño con una infancia feliz.

Tuve mi etapa de estudiante en Sevilla, pero siempre, con una vinculación absoluta con mi pueblo, con asociaciones, instituciones y que casi sin darme cuenta he llegado hasta aquí y con todo el orgullo del mundo, con todas las ganas de merecerlo.

Adolfo es muy joven, hablamos ayer también con el nuevo alcalde de Aljaraque en este caso. Yo creo que son de generaciones muy parecidas, no?

Bueno Adrián es más joven y más guapo (risas)

¿Cuál ha sido su trayectoria política hasta el momento?

Llevo 5 años en política, es verdad que por muchas razones estoy muy vinculado al partido desde hace décadas, incluso desde la primera legislatura siendo el Partido Popular oposición en Lepe estaba ya muy vinculado al partido, pero siempre en una parte muy discreta.

Tuve la suerte de que en la primera legislatura de Manuel que es amigo personal había en esa candidatura gente muy cercana a mí que en este caso es uno de mis mejores amigos y luego a continuación también entró mi hermana Bella. He vivido muy de dentro todas las etapa del Partido Popular en Lepe y luego tuve la suerte de que contaran conmigo para la figura de jefe de Gabinete de la primera de Juanma que ya me pidió que diera el salto a la política y así ha pasado todo de rápido en estos últimos años.

En lo personal, cómo fue ese momento ayer cuando toma la bara de mando de la localidad?

No sabía que pensaba tanto, está entre las dos y las tres toneladas, de peso mental sobre todo.

La verdad que ayer fue un día muy muy emotivo. Yo soy bastante emocional, por decirlo de alguna manera, y yo salí de allí absolutamente abrumado por las muestras de cariño que fueron maravillosas y me acosté muy feliz.

Me acosté, me levanté con una presión enorme de intentar empezar esta etapa estando a la altura, pero me acosté tranquilo y me acosté feliz.

En su familia, ¿cómo se han tomado que sea el alcalde de su pueblo? Aunque su hermana tenga un cargo importante, la cercanía de un alcalde pesa mucho

Mi padre lo lleva a regular lo de los dos, lo de Bella y lo mío,

Pero yo creo que casi es peor, es más cercano el tener un hijo que es alcalde que una hija que se dedica, además a la política, pero nacional es distinto, no?

Bueno, la política local todo el mundo sabemos lo que es y esa cercanía, que a veces te pesa mucho, pero que yo creo que es la manera más bonita de relacionarse con la política, con la política local.

Es más, la mayoría de los leperos que hoy nos representan en todas las administraciones e instituciones han pasado por esta escuela y creo que ha sido ahí donde han forjado verdaderamente la vocación política, porque ahí, en esa cercanía los problemas se detectan de verdad y se intentan solucionar de verdad.

Los compañeros en este caso, Bella o Juanma, Jesús Toronjo, Alberto Santana que son leperos que están ahora mismo desempeñando esos cargos, lo han mamado en su pueblo y yo creo que por eso están dando la talla.

Vamos a lo mollar, a lo que a la gente le importa, que sin duda es el dinero. En este caso nos decía Juanma que dejaba un Ayuntamiento con unas arcas saneadas, cuál es el plan económico que tiene en el Ayuntamiento de Lepe y sobre todo esos proyectos urbanísticos o esas inversiones que le pueden interesar más a los leperos y a toda la provincia?

Bueno y muy importante Ana, efectivamente los Ayuntamientos con zonas costeras y mucha dependencia del urbanismo, han pasado una etapa complicada y Juanma como buen tesorero que era y como buen bombero que ha sido de esta situación, ha estabilizado la nave. Evidentemente, no estamos en una situación como otros ayuntamientos que tienen ingresos extraordinarios continuamente, pero sí hemos estabilizado el barco.

Eso qué perspectiva nos da?, estamos hablando de un pueblo que tiene una actividad brutal, es un pueblo que tiene reflejos en todos los sectores económicos y eso le supone una dedicación a todo, un desgaste de todo y un esfuerzo para nosotros evidentemente y digo nosotros refiriéndome a toda la comarca de la Costa o posiblemente de los pueblos grandes o ciudades grandes de la provincia.

Somos los que impuestos más bajos tenemos y aún así, pues intentamos dar a esos servicios a los ciudadanos.

Hemos hecho un gran trabajo para captar inversores y subvenciones, montamos un gran departamento de subvenciones porque a lo mejor, lo fácil, es subir los impuestos a los ciudadanos pero, no quisimos hacerlo.

Nos está dando muy buen resultado y luego somos muy pesados también, eh?

Propios y extraños nos tienen un poco de miedo y esa escuela de Juanma la vamos a mantener.

Que lo sepan ya, que vamos a seguir si no, no se consiguen las cosas.

Ahora mismo hablamos de un espigón, de una ITV, de un instituto de secundaria, un hospital... Hay que ser muy pesado.

Lepe además es que tiene unas características muy determinadas; una agricultura muy fuerte, pero un turismo muy fuerte mucha gente a la que hay que dar un montón de servicios, es complicado gestionar todo.

Es el pueblo más complicado de la provincia de Huelva. Estamos hablando de un pueblo que tiene más de 70 nacionalidades, ya el 20% de la población no ha nacido en España y eso significa también culturas distintas.

Y la convivencia es maravillosa, pero eso hay que ordenarlo y no y no es fácil. Es trabajo, pero es verdad que yo sí estoy muy orgulloso de cómo convive mi ciudad con esa mezcla porque hay una comunidad sudamericana enorme, una comodidad de Europa del Este enorme, hay magrebíes, subsaharianos también, o sea, todo todo. Eso es por un motivo, porque el lepero es el tío más valiente del mundo, como empresario, como autónomo emprendedor y eso llama mucha mano de obra entonces, por eso estamos en ese continuo crecimiento y por eso tenemos que estar muy activos en ese reto de dar servicio a una ciudad que te demanda tanto.

Nosotros además, tenemos muchas actividades con todos los colectivos, con todas las asociaciones desde las diferentes nacionalidades. Ellos son leperos y lo tenemos claro.

Sí es verdad que nosotros hemos tenido que enfrentar un reto brutal como ha sido el chabolismo y todo relacionado con lo mismo, un reto que parecía que nosotros podíamos esquivar porque no éramos competentes porque la competencia era de otras administraciones, pero nos dimos cuenta de,que o lo encarábamos o no se solucionaba y luego cuando esa foto ha sido amable, es verdad que han venido las otras administraciones y ahora la Junta está volcada, pero también el Gobierno central y lo digo orgulloso porque lo hemos hecho con una discreción total.

Es un tema muy delicado que nosotros hemos erradicado casi al 70 al 80% de las chabolas y la frase que Juanma no ha tenido oportunidad de decirle, pero lo vamos a decir que muy pronto no habrá ni una chabola y eso es un objetivo.

Importante y hacer eso sin hacer ruido. Nadie sabe el trabajo que hay detrás.

Creo que el problema de la vivienda ahora mismo es en todas partes y en zonas de costa además los precios se incrementan y es mucho más grave.

Hemos sacado una promoción de vivienda en alquiler, pero una promoción de 54 viviendas. Ana, necesitamos 10 promociones.

¿Cuál sería el primer reto que se marca?

Está ya allí la ITV, tienen el proyecto en el Registro del Ayuntamiento, el hospital, con la buena noticia de que el Gobierno ha reiniciado las obras y paralelamente nosotros las acometidas de luz y de agua.

El espigón era y ha sido una lucha de décadas de este pueblo. Imagínate los viajes que se han hecho a Madrid y yo contaba que muchas veces en el Ministerio decían, otra vez me han pedido citas a esta gente, si los atendimos ayer!!!, pues esos pasitos han dado frutos.

Tenemos un gran compromiso con los proyectos propios locales, más cercanos o que no son grandes infraestructuras, porque uno de los grandes problemas de las ciudades hoy día es un mantenimiento Ana y estamos en una lucha tremenda con eso y la limpieza, la seguridad, porque es verdad que también cuando te conviertes en un referente o en el centro económico de la comarca atraes lo bueno y lo malo.

Entonces, limpieza, mantenimiento y seguridad es un objetivo importantísimo para nosotros, pero también te digo que estamos terminando la biblioteca más importante en la provincia de Huelva y eso creo que para los que vienen por detrás que también somos los que más universitarios aportamos, creo que ese tipo de instalaciones son muy necesarias.

Empezamos ahora las obras de un carril bici que una Lepe con La Antilla, pero es que estamos también con el proyecto que va a unir La Antilla, el Terrón y Cartaya. Un proyecto precioso por el paraje natural y con la Diputación el que une el Terrón con Lepe.

Eso es al finallo que te da otra forma de ver la vida porque demás de ser una infraestructura, es un medio de comunicación entre los núcleos.

Adolfo Verano, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la COPE

Gracias a ustedes