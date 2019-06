"Las explicaciones de lo que ha ocurrido en Punta Umbría las debe dar el imputado Caraballo"

En el panorama político había despertado mucha expectación la rueda de prensa del PP para analizar los casos de Punta Umbría y Almonte. Pues pocas novedades, una comparecencia por cierto del vicepresidente del partido Alberto Fernández y no por el presidente Manuel Andrés González.

En cuanto a Almonte se reunirán la semana que viene y desde la provincia apuestan por la expulsión del partido aunque tendrá que ser refrendado con la regional y la nacional.

En el caso de Punta Umbría Fernández mantiene que poco se puede hacer, las dos concejalas se dieron de baja del partido antes de tomar posesión de su acta. culpa además de lo ocurrido antes de la toma de posesión a José Carlos Hernández Cansino, presidente de UPU y ex miembro del PP.

No se puede hablar de transfuguismo porque se habían dado de baja, las directrices eran gobernar no pactar ni con Cansino ni con los socialistas y no les ha gustado la deriva posterior. Ambas concejalas han sido nombradas teniente alcalde de un gobierno socialista y las explicaciones las debe dar el imputado Caraballo.

Ha enviado un mensaje de tranquilidad a los votantes del PP, el partido volverá a tener presencia fuerte en la localidad.