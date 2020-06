La Junta da por controlado el rebrote de Lepe

La Consejería de Salud mantendrá el control sobre los alrededor de 140 vecinos de Lepe (Huelva) que permanecen aislados tras el rebrote de covid-19 registrado en la localidad por un caso importado, en el marco del cual se han realizado 172 pruebas PCR de las que sólo diez han dado positivas.

La delegada territorial de Salud y Familias, Manuela Caro, ha recordado que dicho rebrote, después de no haberse registrado positivos en las últimas 48 horas, "ha pasado a fase de control".

Pese a lo positivo de la situación, ha llamado a "no ser triunfalistas porque en estas cosas es bueno que no haya triunfalismos de ningún tipo, pero es cierto que de alguna manera son datos muy positivos que de 172 PCR que se han hecho sólo diez hayan determinado contagio y que no se haya registrado ninguno en las últimas 48 horas".

Caro ha incidido en que "ya hemos pasado de la fase de investigación y pasamos a la de control, si bien seguiremos controlando a todas las personas que están aisladas".

Además, he remarcado la importancia de que haya "responsabilidad individual" en cada uno de los casos y ha insistido en la "importancia de respetar las 3M -manos, mascarillas y metros- tan fundamentales tanto para la gente que estamos aquí como para los visitantes que puedan venir desde otros puntos de la geografía nacional o fuera de España".

"Hemos de ser consecuentes y responsables individualmente, ya que si nosotros nos protegemos estamos protegiendo a todos nuestros seres queridos y a todas las personas que están a nuestro alrededor", ha concluido.