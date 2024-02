La Junta invierte en Huelva diez millones en la recuperación de pasivos mineros

La Junta está a la espera de la finalización del análisis del inventario de 3.800 instalaciones mineras andaluzas para "determinar acciones futuras".

A pregunta del Grupo Por Andalucía en Comisión Parlamentaria sobre las actuaciones de recuperación de zonas mineras entre los ríos Tinto y Odiel, el consejero ha desgranado que en la recuperación de pasivos mineros en esa zona se han invertido hasta la fecha diez millones de euros.





Al respecto, ha explicado que en este montante se incluye intervenciones en entornos "tan relevantes" como el complejo minero de Sotiel Coronada o el entorno del muelle de Tharsis.





En este sentido, el consejero ha destacado que la minería sostenible y la recuperación de los pasivos es uno de los "compromisos" del gobierno, por ello, se incluye en la Estrategia de la Minería 20-30. No obstante, ha subrayado que "lo que no es fácil es establecer responsabilidades" y el de Huelva "es uno de ellos", es decir "perjuicios ambientales derivados de actividades realizadas en un pasado en el que no existía una normativa reguladora para una adecuada restitución de estos".





Al respecto, ha comentado que el abordaje integral de una cuestión que afecta a un área territorial "tan extensa y con una variedad de situaciones tan compleja, requiere de un adecuado diagnóstico de partida de la situación", por ello, ha asegurado que su Consejería continúa desarrollando un inventario ambiental del conjunto de Andalucía que permitirá "disponer de una sólida base de conocimiento sobre la que sustentar las actuaciones posteriores".





"La fase inicial del estudio finalizó en el segundo semestre de 2023. Se trata de un trabajo complejo, arduo, donde se han conseguido más de 3.800 instalaciones, entre ellas las de la provincia de Huelva, y los resultados de este están siendo analizados en la actualidad por nuestros técnicos para gestionar de manera adecuada el ingente volumen de información disponible y determinar acciones futuras", ha agregado.





Además, el consejero ha garantizado que en la minería actual "hay garantías de restauración en todos los casos", ya que "cómo se abordan los proyectos y las autorizaciones no tienen nada que ver con la minería histórica".

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez ha subrayado que la actividad minera lleva aparejada "un impacto sobre el medio ambiente". Por ello, ha señalado que su grupo va a estar "pendiente" a los avances de esos estudios porque esa zona "requerirá en su momento alguna actuación específica y contundente",





Asimismo, ha apostado por "la minería sostenible para poder realizar la transición digital y energética", pero ha pedido "ser más rigurosos con las empresas para que estos casos que se han dado con la minería histórica no se vuelvan a producir en el futuro".