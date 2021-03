La Junta aumentará el número de mediadoras interculturales que trabajan en la campaña de la fresa

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha avanzado este miércoles que la Dirección General de Políticas Migratorias está trabajando para aumentar el número de mediadoras interculturales que aporta el Gobierno andaluz para acompañar a las mujeres marroquís desplazadas a la provincia de Huelva con motivo de la campaña agrícola de frutos rojos 2021-2022.

Así lo ha trasladado el consejero durante la intervención que ha ofrecido en la sede de la Sociedad Cooperativa Andaluza Costa de Huelva en Lucena del Campo, donde ha firmado un convenio de colaboración con el presidente de Interfresa, José Luis GarcíaPalacios, para seguir respaldando el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social y de Igualdad (PRELSI) que en cada temporada pone en marcha la asociación. Después, Bendodo ha visitado la finca de arándanos 'Los Vuelos' para conocer la explotación.

El titular de la Consejería de la Presidencia ha precisado que el Gobierno andaluz quiere ampliar el número de mediadoras interculturales que forman parte del Plan Prelsi que, de manera coordinada con los consultores de integración dependientes de Interfresa, asisten, respaldan y apoyan a las casi 18.000 mujeres marroquíes que trabajan cada temporada en la campaña de los frutos rojos en Huelva, para favorecer y conseguir su plena integración “Se trata de ayudar a quien nos ayuda”, ha afirmado el consejero, que ha subrayado que con el convenio que ha firmado con Interfresa, el Gobierno andaluz quiere reforzar su papel y renovar su compromiso con el campo onubense, contribuyendo a conseguir un escenario de cooperación con los máximos niveles de respeto, ética laboral y compromiso social.

Bendodo ha indicado que Andalucía tiene dos motores económicos, el turismo y la agricultura, y ahora, por la pandemia de Covid-19, “volamos solo con uno de esos motores, el agroalimentario, por eso tenemos que seguir potenciándolo”. Así, el consejero de la Presidencia ha recalcado el compromiso máximo que mantiene el Gobierno andaluz con la agricultura y, de hecho, ha recordado que “en todos los consejos de Gobierno aprobamos al menos un acuerdo que beneficia al campo andaluz porque, además, es una instrucción que le tiene dada el presidente, Juanma Moreno, a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo”. “El campo andaluz no es una bandera. Si no hay presupuesto o si no se respaldan y aprueban medidas como la que firmamos hoy, los anuncios se quedan en aguas de borrajas”, ha agregado Elías Bendodo.

Los frutos rojos en datos

El sector andaluz de frutos rojos generó unas exportaciones en 2020 que alcanzaron los 1.028 millones de euros, con un superávit comercial de 1.020 millones. Andalucía exporta frutos rojos a los mercados internacionales seis veces más de lo que importa, cifra que crece hasta diez veces más en la provincia de Huelva. Además, la provincia onubense acumula un total de 158 empresas andaluzas exportadoras a mercados exteriores de las 221 firmas que hay en toda la comunidad, y Huelva protagoniza casi el total de las ventas del sector en Andalucía con 1.098 millones y el 91% del total de exportaciones. “Con estas cifras, hablamos de un sector que tenemos que proteger, que tenemos que mimar todos los gobiernos y que tenemos potenciar para que siga siendo líder en el panorama internacional. Y esto conlleva cuidar a todos los agentes productivos que lo componen, que es precisamente lo que hace el Plan Prelsi, con el que todos ganamos”, ha zanjado el consejero de la Presidencia.