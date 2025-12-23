Investigan a cuatro personas por el incendio de varias embarcaciones el pasado mes de noviembre en Punta Umbría

La Guardia Civil ha abierto una investigación a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de estragos y daños tras la explosión de una embarcación en la ría de Punta Umbría, según fuentes consultadas por COPE Huelva. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de noviembre sobre las 05:30 horas.

A consecuencia del suceso, resultaron heridos de gravedad dos de los tripulantes de la embarcación, con quemaduras y fracturas. Además, las llamas se extendieron y afectaron a otras cinco embarcaciones que se encontraban fondeadas en la misma zona, provocando daños valorados en 82.000 euros.

El origen del fuego

Las primeras pesquisas han permitido averiguar que la embarcación siniestrada transportaba una gran cantidad de garrafas de combustible de las que se utilizan habitualmente para el abastecimiento de narcolanchas. La principal hipótesis es que las garrafas ardieron a causa de una chispa del motor, lo que provocó la fuerte explosión.

Por estos hechos, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Punta Umbría ha procedido a la investigación de cuatro varones, vecinos de la localidad. Dos de ellos son los tripulantes que resultaron heridos, mientras que los otros dos habrían colaborado en el repostaje de las garrafas en una gasolinera y en su posterior almacenamiento y traslado a la embarcación.

Desde la Guardia Civil alertan de que "este tipo de combustible es altamente inflamable y si no se toman las medidas de seguridad oportunas puede suponer un grave peligro para las personas". Advierten también sobre los problemas para la salud que pueden provocar los vapores que emanan estos carburantes.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Punta Umbría. Las diligencias siguen abiertas, ya que no se descarta que pueda haber más personas implicadas en los hechos.