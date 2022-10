Huelva tendrá Materno Infantil

Todos queremos un Materno Infantil y Huelva lo va a tener. Así de tajante ha sido hoy el vicesecretario general del PP en Andalucía Alejandro Romero al ser preguntado por el rechazo de la Comisión de Salud en el Parlamento a la Proposición No de ley sobre el Materno.

Ha explicado que esta PNL se basaba en un proyecto obsoleto que no se ajusta a las necesidades reales de la provincia.

Por otra parte, Romero, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez “que destine a Andalucía las inversiones necesarias en materia hídrica, que reconozca que Andalucía está infrafinanciada y que deje de empeñarse en que no tengamos ni agua ni voz”.

En rueda de prensa en Huelva, Romero ha puesto en valor cómo el Gobierno de Juanma Moreno “sí es un gobierno comprometido con el agua y las infraestructuras hídricas y que, dentro de sus competencias, sí cumple.

De hecho, ya hemos ejecutado el 48% de las obras de competencia autonómica”.

Sin embargo, lamentó que el Gobierno central “responsable del 67% de la gestión hídrica en el territorio andaluz” haya destinado en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 un 11,5% menos que en 2022, e instó igualmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir “a exigir a Sánchez que rectifique los presupuestos y dé más peso financiero a la CHG”.

Recalcó que el Gobierno central tiene que dar “a Andalucía lo que le corresponde, lo que es suyo por derecho” en lugar de “castigar y maltratar a Andalucía cada vez que puede”.

Esto ocurre, continuó Romero, porque “Sánchez ya es un presidente que se ve amortizado y ahora mismo solo busca su supervivencia y defenderse como pueda”. Y es “justo lo contrario lo que ahora necesitan los ciudadanos”, que es “un Gobierno que tenga altura de miras, sentido de Estado, que sea proactivo en sus decisiones y actuaciones y que trabaje por el bien de todos y no únicamente por el bien de los suyos”.

El vicesecretario popular destacó como el Gobierno de Juanma Moreno sí trabaja por el agua en Andalucía, y para ello ha creado esta semana un comité de expertos de sequía que asesorará y apoyará a la comisión de seguimiento en la toma de decisiones. “Aquí sí trabajamos por el agua y para combatir la dura sequía con las mejores decisiones posible. En Andalucía somos proactivos y trabajamos con anticipación. De hecho, ya se aprobaron dos decretos de sequía y se trabaja ya un tercero. Si Sánchez hubiera trabajado con anticipación, seguramente la sequía que sufrimos la estaríamos llevando de mejor forma”.

“Frente a los 141 millones que ha puesto el Gobierno de Juanma Moreno en dos decretos de sequía, el Gobierno central sólo ha puesto sobre la mesa nueve millones. El compromiso en infraestructuras hidráulicas de la Junta de Andalucía es 15 veces superior al que tiene el Gobierno de España, cuando ellos gestionan el 67% de las cuencas del territorio en esta materia”, insistió Romero.

Entre estas obras necesarias, destacó las de la presa de Alcolea y criticó al partido socialista por no votar a favor este miércoles en el Parlamento de Andalucía en contra de la Proposición no de ley que insta al Gobierno a reanudar las obras de esta presa de Huelva. “Es una infraestructura básica para el futuro de la agricultura de Huelva y su desarrollo socioeconómico dado que con sus 246 hectómetros cúbicos va a garantizar no solo el abastecimiento de la ciudad, sino también a la industria onubense, y posibilitará también poner en funcionamiento un importante número de hectáreas en regadío”, finalizó Romero.





