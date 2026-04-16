Huelva pone en marcha su Zona de Bajas Emisiones: guía completa

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Huelva comenzará a funcionar en 2026 en el Barrio Obrero con un modelo progresivo. La ordenanza, que ya se encuentra en exposición pública, establece una moratoria de un año sin multas para facilitar la adaptación de los ciudadanos antes de que se apliquen sanciones de hasta 200 euros. El control se realizará mediante un sistema de lectura automática de matrículas.

El Barrio Obrero, fase inicial

Esta primera fase en el Barrio Reina Victoria es un proyecto piloto. Si los resultados son positivos, la ZBE podría extenderse a la zona Centro-San Pedro dos años después. Los objetivos principales son la mejora de la calidad del aire, la reducción del tráfico y el avance en la lucha contra el cambio climático.

El perímetro de la ZBE en el Barrio Obrero, con una superficie de 8,25 hectáreas, estará delimitado por la avenida Alcalde Federico Molina Orta, la calle Roque Barcia y la avenida Guatemala. El proyecto busca reducir la presión del tráfico, mejorar la seguridad vial y proteger el patrimonio de este conjunto histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Acceso según la etiqueta ambiental

El sistema prioriza a los vehículos menos contaminantes. Tendrán acceso libre, circulación y estacionamiento sin necesidad de autorización los vehículos con etiqueta Cero emisiones y ECO, además de bicicletas y patinetes eléctricos. Los residentes y personas con permisos específicos no estarán obligados a cambiar de vehículo.

Los vehículos con etiqueta C (verde) y B (amarilla), correspondientes a turismos y furgonetas de combustión más recientes, podrán acceder, pero estarán sujetos a las condiciones que establezca la ordenanza. Por último, los vehículos sin distintivo ambiental, considerados los más contaminantes, tendrán el acceso restringido a casos excepcionales.

Señalización y posible segunda fase

La implantación de la ZBE incluirá una señalización completa con el perímetro, las condiciones de acceso e itinerarios alternativos. Se habilitarán zonas de parada breve en entornos escolares, conocidas como Kiss & go, y espacios de carga y descarga con horarios y tiempo limitados.

El proyecto contempla una posible segunda fase en el ámbito Centro-San Pedro, que se activaría dos años después dependiendo de la experiencia en el Barrio Obrero. Para ello, se evaluarán indicadores como la evolución de los niveles de contaminación, el aumento del tráfico o el ruido ambiental para avanzar hacia un modelo urbano más sostenible.