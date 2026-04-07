Huelva impulsa su potencial industrial con un mapa digital para atraer inversores

La Diputación de Huelva ha sido el escenario para la presentación del visor cartográfico del suelo industrial de la provincia. Se trata de una herramienta estratégica, impulsada por la Cámara de Comercio de Huelva en colaboración con la institución provincial, que busca atraer nuevas inversiones al territorio y facilitar la toma de decisiones empresariales.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha asegurado que esta plataforma es “útil, moderna y estratégica y nos permite conocer y mostrar dónde están nuestras oportunidades de crecimiento y desarrollo”. Toscano también ha subrayado que, por primera vez, el recurso ofrece una visión completa del mapa provincial al incorporar todas las comarcas, lo que permite avanzar en el objetivo de que “todos los territorios tengan las mismas oportunidades de progreso”.

Huelva tiene potencial. Tiene capacidad. Y ahora tiene también una herramienta que lo demuestra" David Toscano presidente de la Diputación

Por su parte, Daniel Toscano, presidente de la Cámara de Comercio, ha destacado el carácter práctico de la herramienta para que los empresarios puedan “apostar por Huelva con garantías”. “Huelva tiene potencial. Tiene capacidad. Y ahora tiene también una herramienta que lo demuestra”, ha afirmado, antes de añadir que el objetivo es “convertir Huelva en un referente para invertir, crecer y generar riqueza”.

Una herramienta para decidir

El mapa digital ofrece información detallada sobre la localización del suelo industrial disponible, las infraestructuras estratégicas, los accesos logísticos y las características de las parcelas. Juan Márquez, presidente del Consejo Económico y Social, ha señalado que la información será muy utilizada para atraer inversores en sectores como “el hidrógeno verde y la agricultura”, calificando los espacios de innovación como “esenciales para el desarrollo de la provincia”.

No se trata solo de visualizar suelo disponible, sino de integrar y analizar variables clave como la accesibilidad, las infraestructuras o el planeamiento" Juan Márquez presidente del CES

Desde el punto de vista técnico, Carmen Hierro, de GTA Ingeniería y Medio Ambiente, ha explicado que la plataforma se basa en tecnología SIG para transformar datos complejos en información útil. “No se trata solo de visualizar suelo disponible, sino de integrar y analizar variables clave como la accesibilidad, las infraestructuras o el planeamiento, ofreciendo una visión completa y fiable del potencial logístico de la provincia”, ha declarado.

Colaboración para el futuro de Huelva

Según Hierro, el visor “convierte la cartografía en un activo de valor para empresas e inversores”, posicionando a Huelva como un “territorio competitivo, preparado para atraer proyectos industriales y logísticos con mayor agilidad y seguridad”. Las instituciones implicadas han coincidido en que el proyecto es un ejemplo de colaboración orientada a generar riqueza y fortalecer el tejido productivo de la provincia.