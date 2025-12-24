Huelva celebra el futuro de su Semana Santa con el II Encuentro de Jóvenes Cofrades

La ciudad de Huelva se prepara para celebrar el II Encuentro de Jóvenes Cofrades, que tendrá lugar el próximo sábado 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista. El evento, presentado por el concejal Alfonso Castro, ha sido organizado por el Ayuntamiento de la capital con el apoyo de la Diócesis de Huelva y el Consejo de Hermandades. Este año, la Hermandad Sacramental de la Salud será la anfitriona en su sede de la Parroquia de San Francisco de Asís.

El concejal Alfonso Castro ha explicado que esta cita "demuestra, una vez más, que nuestra Semana Santa tiene un presente vivo y un futuro lleno de esperanza gracias a los jóvenes". El objetivo, según el edil, es "escuchar, dar voz y poner en valor el trabajo que realiza la juventud cofrade dentro de las hermandades", ya que son ellos quienes mantienen vivas las tradiciones aportando al mismo tiempo una mirada renovada.

La Semana Santa de Huelva será tan fuerte como lo sea su juventud cofrade"

Por su parte, Antonio González, presidente del Consejo de Hermandades, ha felicitado a los organizadores, destacando que "la juventud es la que cogerá el testigo de todos los que estamos aquí". González también ha reconocido la "labor extraordinaria" de la Hermandad de la Salud en el barrio de Pérez Cubillas, considerando "muy reconfortante" ver el crecimiento de una hermandad de un barrio humilde.

Para la hermandad anfitriona, este encuentro supone "un orgullo y una satisfacción", en palabras de Vicente Antonio Martín, presidente de su grupo joven. El evento servirá además como "colofón a este 25 aniversario que estamos celebrando". Martín ha afirmado que valoran muy positivamente estos eventos porque "nos vienen muy bien para relacionarnos con toda la juventud cofrade de la Semana Santa de Huelva".

Programa del encuentro

La jornada comenzará a las 10:30 horas con una charla impartida por la Delegada Diocesana de Hermandades, Mariola Luego. A las 12:00 horas se celebrará la misa de San Juan Evangelista, oficiada por el Obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. La cita concluirá con una convivencia en la casa hermandad de la Salud, que estará amenizada por la Agrupación Musical del Cristo del Amor.