Hallan el cuerpo sin vida del hombre de 79 años desaparecido en Aljaraque

La Guardia Civil de Huelva ha hallado en la tarde de este sábado en una zona de marisma de Aljaraque (Huelva), el cuerpo sin vida del hombre

La Guardia Civil de Huelva ha hallado en la tarde de este sábado en una zona de marisma de Aljaraque (Huelva), el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en la localidad. El cadáver ha sido avistado por un dron de Policía Local y llevado a la orilla por componentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de bomberos, desde donde se ha trasladado al Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia que determinará las causas de la muerte.

De este modo, el dispositivo de búsqueda, organizado por la Guardia Civil en estos días, ha contado con una "amplia participación" de efectivos del Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Servicio Cinológico, Servicio Marítimo y Seguridad Ciudadana para rastrear las zonas donde pudiera encontrarse el desaparecido.

Desde la Guardia Civil han agradecido la colaboración y esfuerzo en estos días de búsqueda de todos los participantes y trasladamos nuestras condolencias a la familia.

Los familiares de Manuel Valle, el hombre de 79 años desaparecido desde el pasado viernes en Aljaraque (Huelva) habían organizado una nueva batida, la quinta desde el inicio de la búsqueda, a las 16,00 horas del pasado jueves que tuvo salida desde el edificio de Urbanismo de Corrales, conocido como la antigua estación, para dar con su paradero.

Por su parte, la Policía Local del municipio onubense comunicó a través de sus cuentas en redes sociales que Manuel Valle tiene 79 años, mide 1,65 metros, aproximadamente, y vestía chaqueta oscura y vaqueros azules.

El hermano del desaparecido indicó a los medios este martes que Manuel "por las mañanas estaba bien, lúcido, perfecto, pero por las tardes, tenía ciertas cosillas raras" y "se venía al departamento de Urbanismo porque decía que tenía un coche en Gibraleón, y se iba otra vez para su casa" pero que "nunca había desaparecido".