La Guardia Civil intercepta un gran alijo de cocaína en una espectacular operación por mar y aire

(Foto de ARCHIVO)La Guardia Civil detiene a tres personas e interviene 374 kilos de cocaína en Punta Umbría (Huelva).REMITIDA / HANDOUT por GUARDIA CIVILFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma01/12/2023

La Guardia Civil ha desplegado un importante operativo contra el narcotráfico que se ha saldado con la interceptación de un relevante alijo de cocaína en alta mar. Según ha adelantado la Cadena COPE, la droga está siendo trasladada en estos momentos para su desembarco en el Muelle de Levante.

Amplio dispositivo de vigilancia

La operación ha implicado un notable despliegue de medios. La presencia de un helicóptero ha sido fundamental para la vigilancia aérea del alijo, una práctica habitual en este tipo de actuaciones. En tierra, la zona del puerto cuenta con una fuerte presencia de patrullas, vehículos oficiales y numerosos agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil.