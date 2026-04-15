La Guardia Civil intercepta un gran alijo de cocaína en una espectacular operación por mar y aire
Un amplio dispositivo con un helicóptero y agentes de la USECIC custodia el traslado de la droga hasta el Muelle de Levante
Redacción COPE Huelva
Huelva - Publicado el
1 min lectura
La Guardia Civil ha desplegado un importante operativo contra el narcotráfico que se ha saldado con la interceptación de un relevante alijo de cocaína en alta mar. Según ha adelantado la Cadena COPE, la droga está siendo trasladada en estos momentos para su desembarco en el Muelle de Levante.
Amplio dispositivo de vigilancia
La operación ha implicado un notable despliegue de medios. La presencia de un helicóptero ha sido fundamental para la vigilancia aérea del alijo, una práctica habitual en este tipo de actuaciones. En tierra, la zona del puerto cuenta con una fuerte presencia de patrullas, vehículos oficiales y numerosos agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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